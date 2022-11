Los senadores Jota Pe Hernández, del la coalición Alianza Verde - Centro Esperanza, y la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, son los protagonistas de una discusión que se generó a partir de una foto que circuló en redes sociales en la cual parecía que el congresista Hernández estaba dormido en medio de una sesión.

La imagen causó polémica, pues Hernández ha sido una de las principales voces que denuncian que algunos de sus compañeros no asisten a las plenarias. Sin embargo, este martes, el mismo senador se pronunció sobre la situación y acusó al equipo de Zuleta de haber tomado dicha fotografía "con malicia".



(En contexto: Jota Pe Hernández no se quedó dormido en el Senado: 'Tomaron foto con malicia')

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la imagen que circuló en redes. Foto: Archivo particular

Con un video, que publicó en sus redes sociales, se defendió y, de acuerdo a un comunicado de su grupo de trabajo, señaló que "en ningún momento durmió en la sesión del 13 de septiembre".



Su equipo agregó que la grabación "demuestra que la foto fue tomada de manera malintencionada en el momento exacto en que el Senador se agacha para contestar una llamada telefónica".



Sostuvieron que "los videos de la plenaria del Senado permiten verificar desde distintos ángulos que el senador contestó la llamada y siguió participando de la sesión plenaria".



(En otras noticias: Gustavo Bolívar: 'Dejen de vender el Pacto, tenemos con qué ganar')



Si bien Zuleta no respondió directamente a estos argumentos de Hernández, la senadora sí le contestó este miércoles a un usuario en Twitter que la cuestionó por estos hechos. "¿“Señora” para cuando nos explica lo de su grupo de trabajo tomando fotos para desacreditar opositores?", le dijo.



A esto, la congresista dijo: "Mi grupo de trabajo es libre de tomar las fotos que considere".



Jota Pe Hernández, por su lado, está considerando tomar acciones legales por injuria y calumnia contra Alberto Gomez Martin y Simon Gomez Azza, miembros de la UTL de la senadora, “la misma que le gusta quemar políticos que piensan distinto a ella” dice el congresista.



(Además: Senado aprueba en tercer debate el cannabis de uso adulto)



Y es que Zuleta ya se había visto inmersa en otra polémica en plena campaña, cuando se filtró un video en el que ella afirma: "A Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, hasta en Procuraduría y Contraloría. Fue una tarea dura de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”.



Luego de las denuncias de que ella estaba impulsando una "campaña sucia" contra los opositores de Petro, Zuleta señaló: "Nosotros no estamos ocultando nada, siempre publicamos nuestras reuniones y tratamos de que sean lo más transparente posibles. La expresión ‘quemar’ es perder y ese era el contexto de las elecciones".



POLÍTICA

Otras noticias de Política

- Gobierno sobre Violeta Arango con Eln: 'Gestoría de paz no significa impunidad'



- Yanfry, el carismático niño, estuvo en el Congreso: así fue su vista



- Daniel Quintero: ¿Por qué fracasó la revocatoria en su contra?