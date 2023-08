Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, ha sido protagonista de varias polémicas en los últimos días en medio del debate que se lleva a cabo en el Congreso para reducir el salario de los parlamentarios.



Esta semana, la congresista realizó otra declaración que ha generado controversia en el país.



(Puede leer: Isabel Zuleta le responde a la Procuraduría: 'No he entregado ninguna donación')

Zuleta, en una entrevista en el programa Sin Carreta de Canal 1, habló sobre los gastos que tiene mensualmente. "En promedio, me estoy gastando $2,5 millones en alimentos, soy vegetariana”, contó la congresista.



Por otro lado, también hizo una mención a lo que paga de arriendo. “El arriendo es muy costoso, casi no encuentro. Busqué lo más económico. Pago 4.6 millones de pesos, me dijeron que no era muy costoso. Y eso que estoy en una zona central, no es una zona lujosa”, sostuvo.

Isabel Cristina Zuleta, senadora por el Pacto Histórico. Foto: Twitter: Isabel Cristina Zuleta

Lo que contó generó una lluvia de críticas en redes sociales y ante esto, Zuleta respondió: "Estoy acostumbrada a decir cosas que pueden molestar, respondo siempre con sinceridad y de manera desprevenida. Esperen de mí siempre que diga lo que pienso, que diga la verdad. No esperen de mí que mienta o que acomode mis opiniones y posiciones a las circunstancias”.



La congresista se ha opuesto al proyecto de reducción de salarios de los parlamentarios. Actualmente, se ganan alrededor de 43 millones de pesos, que incluyen una prima de 15 millones de pesos que, según el articulado aprobado, será eliminada. Asimismo, se establece que el salario de los parlamentarios queda en 25 salarios mínimos legales vigentes.



Entre los nuevos artículos se aprobó que los congresistas puedan tener otra actividad económica, lo que contradice el artículo 180 de la Constitución, que no se puede reformar vía proyecto de ley, como es el caso. Esto implica un riesgo para el proyecto, ya que su trámite estaría viciado. Reviva acá una entrevista con el senador JotaPe Hernández, autor de la iniciativa.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA