Todo estaba listo para que este miércoles se llevara a cabo la primera moción de censura en contra de un funcionario del gobierno de Gustavo Petro. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, estaba citada en la Cámara de Representantes par responder por su gestión al frente de esta cartera.



Sin embargo, por temas de la agenda legislativa del Gobierno, como la reforma política se decidió que se iba a correr para este jueves 24. No obstante, para darle trámite al Ministerio de la Igualdad en sus primeros debates, ya quedó para la próxima semana.



Esta situación ha causado molestias en la oposición y en los sectores independientes, quienes son los citantes del debate.



"Lamento que este debate se haya tenido que aplazar por culpa de la agenda del Gobierno. Espero que el presidente de la Cámara dé las garantías necesarias para que se agende el próximo miércoles. Las bancadas citantes estamos preparadas para demostrarle al país el daño y el pánico económico que ha causado la ministra con sus anuncios irresponsables. Y esperamos que el Gobierno pueda demostrar también independencia para votar la moción de censura", afirmó la representante por Cambio Radical Carolina Arbeláez, una de las promotoras de la iniciativa.



Lamentamos que se haya aplazado la moción de censura a la Ministra Irene Vélez por culpa de la agenda de Gobierno.



El tema fue llevado incluso a la Comisión Primera de la Cámara este miércoles, por donde cursan los proyectos que tienen prioridad. Allí, el representante por el Centro Democrático José Jaime Uscategui hizo un duro pronunciamiento.



"Teníamos el debate de moción de censura a la ministra de Minas. No le permitieron a la oposición hacer el debate porque hoy se discutía reforma política y porque mañana se discute Código Electoral. Ahora nos están diciendo que por cuenta de la improvisación del Gobierno, que pareciera que mandara en el Congreso, aquí no mandan las mesas directivas, sino es el Gobierno quien nos fija la pauta para saber en qué momento podemos discutir los proyectos", aseveró el uribista.



Y agregó que le preocupa que no dejen hacer la moción de censura este jueves, "¿o la van a pasar para dentro de ocho días, para que en ocho días nos digan que no se puede porque ahora el Gobierno dice que sí hay que discutir el Código Electoral", remató Uscategui.



Además, pidió que se respeten los derechos de la oposición política.



Frente a esto, el presidente de esta célula legislativa, Juan Carlos Wills, informó que este jueves tramitarán el Ministerio de la Igualdad, pero que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, "ha dado garantía que el próximo miércoles hace el debate".



MATEO GARCIA

REDACCIÓN POLÍTICA