Este 22 de febrero, al frente del edificio de Ecopetrol en Bogotá, miembros de la oposición realizaron una rueda de prensa para presentar una nueva moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Se trata de la segunda moción contra la funcionaria que se presentará ante el Congreso de la República.



Hay que recordar que este mecanismo está contemplado en el Reglamento del Congreso y en la Constitución Política de Colombia. En el artículo 135, que hace parte de los conceptos sobre la composición y funciones de la rama legislativa, se les da la facultad a los congresistas de proponer una moción.



La Constitución señala que para ser convocada, se necesita que una décima parte de todos los miembros que integran una de las respectivas cámaras, ya sea Senado o Cámara de Representantes, la propongan. Este procedimiento se puede tramitar en solo una de ellas y no necesariamente en las dos.



En esta oportunidad, quienes están liderando esta convocatoria son los senadores Miguel Uribe, del Centro Democrático, y David Luna, de Cambio Radical.

🚨Presentaremos mañana la Moción de Censura en contra de la Ministra de Minas.



A defender los recursos de la inversión social.



¡Mañana nos vemos! pic.twitter.com/JS29koUHgT — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 21, 2023

Un aspecto a tener en cuenta es que si el funcionario ya fue sometido a una moción y fue rechaza - como el caso de Vélez - este no podrá enfrentar otra moción sobre el mismo tema, excepto que se encuentren nuevos hechos relacionados.



Por eso, habrá que esperar qué tiene preparado la oposición para justificar la nueva moción, pues en diciembre se votó la primera contra Vélez.



En ese entonces, la coalición del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República se unió para hundirla. Con una inmensa mayoría, la plenaria de la Cámara de Representantes le dijo no a la propuesta de Cambio Radical y Centro Democrático para que la funcionaria dejara su cargo por, supuestamente, generar pánico económico por sus declaraciones. Fueron 24 votos por el sí y 132 por el no.



"Celebro el respaldo de la Cámara de Representantes a la ministra Irene Vélez. Su compromiso y su trabajo constante por una disminución de las tarifas de energía es reconocido", dijo en ese momento el jefe de Estado.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA