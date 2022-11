Después de varias polémicas y un aplazamiento, para este miércoles quedó el debate de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Será la primera en enfrentar un debate de esta naturaleza en el gobierno de Gustavo Petro.



El juicio político, citado por representantes a la Cámara del partido Cambio Radical, responde a “los efectos negativos” de los comentarios de Vélez frente a los hidrocarburos, pero parece que no va a tener éxito, porque la oposición es minoría: no cuenta con los votos necesarios y porque nunca una moción de censura ha prosperado en Colombia.



(No deje de leer: Gilberto Tobón: 'Gustavo Bolívar sería buen presidente, pero no lo va a lograr').

La doctora en Geografía y Geología de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y filósofa de la Universidad Nacional ha dedicado la mayoría de su vida a la academia y, según ella, es una “académica activista”. Su llegada a la cartera de Minas se dio por la cercanía con el movimiento de Francia Márquez, Soy Porque Somos, del que hacía parte.

¿Por qué la citan?



Sus declaraciones sobre el decrecimiento de la economía, la idea de importar gas desde Venezuela y dejar de contratar futuras operaciones para explorar y explotar nuevos yacimientos de hidrocarburos están entre los argumentos de la oposición, que firmaron 35 representantes a la Cámara, para pedir su salida.



Una de las principales razones por las que la citan es porque consideran que “sigue siendo activista en el ministerio”, según miembros de la oposición. Además, la acusan de generar “pánico económico con sus anuncios irresponsables”, menciona Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical y quien lidera la iniciativa.



“La ministra Irene Vélez no es una mujer capacitada para el cargo, ella que vaya a dar clase en la facultad de ciencias humanas, pero no a dirigir uno de los ministerios más importantes de este país. Con su excusa de proteger el medioambiente, nos va a poner a importar gas de la dictadura venezolana”, agregó Polo Polo cuando anunciaron la citación al debate.



(Le podría interesar: Mábel Lara responde a rumores sobre supuesta aspiración a la Alcaldía de Cali).



Mauricio Jaramillo Jassir, profesor y analista político, menciona que ella “sí ha cometido errores, pero no hay una falta grave, así que es muy precipitado que la llamen a debate”.

¿Prosperará el debate?



Es posible que no prospere porque los miembros de la oposición en la Cámara de Representantes son pocos, lo que lleva a que los votos en contra de la ministra no sean suficientes. Están los de Cambio Radical, que son 18, y los del Centro Democrático, que son 15. Ni siquiera logran los 35 miembros que firmaron la solicitud.



Por otra parte, la ministra ha recibido apoyo por varios sectores del Gobierno, el mismo presidente del Senado, Roy Barreras, ha criticado sus comentarios, pero mencionó que “cuando los parlamentarios de la oposición presentan tan precozmente mociones de censura, lo que hacen es atornillar los ministros”. En sus palabras, es lo que podría pasar con Irene Vélez.



En una ocasión anterior, EL TIEMPO explicó que miembros del Pacto Histórico, la coalición de Gobierno, tienen una estrategia para defender a la ministra en el debate. Dentro de esta se incluyen: reuniones de Irene Vélez con congresistas y bancadas para que, en el desarrollo del debate, quienes la defiendan sean mayoría. Además, mencionaron que se moverá en las redes sociales la etiqueta #IreneSeQueda.



(Vea: Diálogos con el Eln: ¿Se distancian los negociadores del Gobierno en la mesa?).



Además, ella lidera una de las apuestas del gobierno de Gustavo Petro: la transición energética, que el mismo Petro ha mencionado desde campaña. Jaramillo dice que “hay un problema desde el Gobierno en el tema de la transición energética: porque no ha sido claro en explicarla. La ministra simplemente ha dicho que la transición energética va porque va”.



Agregando que en Colombia ninguna moción de censura ha prosperado. Las que más lejos han llegado son las de Guillermo Botero, el primer ministro de Defensa bajo el mandato del expresidente Iván Duque, y la de Karen Abudinen, la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del mismo Ejecutivo. Ambos renunciaron antes de las votaciones que, según los cálculos en el Legislativo de ese momento, podría haber hecho pasar a la historia a alguno de los dos como el primer ministro retirado de su cargo por el Congreso bajo la figura actual.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA - ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política:

-Roy Barreras: ¿por qué va a renunciar el presidente del Congreso?-Las claves del alivio migratorio que el Gobierno le pidió a Estados Unidos.-El retiro del condón sin consentimiento sería delito sexual en Colombia.​