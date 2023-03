La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, enfrentó este miércoles en el Senado un debate de moción de censura al que fue citada por Cambio Radical y el Centro Democrático, específicamente por los senadores David Luna y Miguel Uribe.



Según los congresistas, Vélez está poniendo en riesgo la estabilidad minero-energética del país, por lo que decidieron llevarla a su segunda moción de censura en menos de cuatro meses. El primero, lo superó en diciembre en la Cámara de Representantes, donde las mayorías votaron a su favor.



El debate se inició con la intervención del senador Uribe, quien dijo que este gobierno le declaró la guerra al sector minero-energético.



“Detrás de esta guerra contra el sector minero-energético hay si se quiere una organización, un complot, que se está orquestando no solo en cabeza de la ministra sino de muchos más funcionarios. Muchos de ellos han trabajado juntos y en todas las oportunidades han criticado y atacado las entidades que hoy dirigen. Varios de ellos con un conflicto de interés, por eso ya hemos puesto en conocimiento de la Procuraduría esta situación”, afirmó Uribe.



Miguel Uribe en el debate de moción de Irene Vélez en Senado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El congresista Uribista reiteró, al igual que en el debate de la Cámara, que Vélez, a pesar de tener un doctorado en otra área, no es idónea para el cargo.



Luna, por su parte, lanzó una alerta y dijo que el país puede enfrentar una crisis energética entre el 2025 y 2026, a propósito del fenómeno del niño, por lo que hizo un llamado a prepararnos para evitar una crisis. Pidió al Gobierno que avance en la construcción de parques eólicos y puso como ejemplo que el de Windpeshi, en La Guajira, solo tiene un avance del 39 por ciento y debería de estar en el 80.

Irene Vélez y Roy Barreras en el debate de moción. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

José David Name, de 'la U', aseguró que no apoyarán la moción, pues no hay motivos para que Vélez salga del cargo. En ese sentido opinó la senadora Karina Espinosa, quien dijo que el Partido Liberal "está aquí para apoyarla" y pidió que dejen trabajar a la ministra, que no la citen más a debates.



No obstante, el Partido Conservador sí parece estar en desacuerdo con la gestión de la ministra y su vocero, Nicolás Albeiro Echeverri, argumentó que la relación de la funcionaria con el Gobierno es cuestionable. "No me atrevo en nombre del Partido a anunciar cómo será el voto, yo personalmente creo que sí amerita una reflexión por parte del Congreso".

La intervención de la ministra Vélez

Hacia las 7 de la noche la ministra Vélez comenzó su intervención y aseguró que "la crisis climática es innegable y conlleva decisiones de política pública de nivel global".



Argumentó que ya lleva 15 debates de control político y dos debates de moción de censura, por lo que dijo que "es momento de superar protagonismos, porque el país nos necesita".



Agregó que la crisis de la que se está hablando, y que han expuesto los congresistas, "nos conllevan hoy a tomar decisiones entre todos".

#AEstaHora desde plenaria del @SenadoGovCo les contamos a los colombianos el trabajo que hemos adelantado desde @MinEnergiaCo, por consolidar las transformaciones que propone el #GobiernoDelCambio. Para nosotros la #TransiciónEnergéticaJusta es una apuesta de gobierno y de país💪🏼 pic.twitter.com/AcLbjLwHqI — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) March 23, 2023

Y agregó que "aquí estamos actuando, lo que pasa es que estamos actuando con una responsabilidad máxima también reconociendo que el desafío no es solo económico sino integral".



Vélez reiteró que se deberá modificar la oferta de carbón y petróleo, pues somos "dependientes de la exportación", por lo que "no podemos tener todos los huevitos en la misma canasta".



Afirmó que se está generando certitumbre y la certeza se genera en torno a la economía verde. Además, señaló que debe de haber redistribución de la riqueza, por lo que recordó que es necesario modificar el Código Minero.



Sobre el bajo Cauca, que se encuentra en una crisis de orden público, comentó que buscan una solución integral más allá de la militar, a propósito del paro minero que está siendo impulsado por el 'clan del Golfo'.



"La solución no es solo llegar con las fuerzas armadas, la solución es llegar con la formalización".



Reconoció que hay retrasos en proyectos de energías renovables, pero explicó que esos retrasos "no son los nuestros, hemos estado apostados resolviendo".



Y según las alertas de racionamiento, argumentó que en 2027 pudiera haber déficit de energía y "frente a ese posible déficit, con la Creg hemos ya sacado una convocatoria" para hacerle frente.



"Estamos tomando decisiones, son decisiones técnicas y estamos convencidos de que podemos ser una potencia mundial de la vida", afirmó al concluir su intervención.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA