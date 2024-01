Gallo sobre crisis en el Invima: 'Es preocupante que sigan poniendo en juego la salud'

El manejo que el Gobierno Nacional le ha dado el Invima ha sido blanco de críticas por parte de diferentes sectores. A 15 meses de haber comenzado la administración de Gustavo Petro todavía no se ha nombrado un director en propiedad, lo que ha generado múltiples dificultades en la entidad. Además, sigue la crisis por desabastecimiento de medicamentos.



Así lo advirtió recientemente el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, quien envió un derecho de petición a esta institución y evidenció, además, que hay un represamiento de más de 20.000 procesos.



"El Invima, que es la única entidad sanitaria completa un año y cinco meses sin director en propiedad. La situación se ha convertido en un problema para la entidad. Uno de los sindicatos denuncian que por la falta de director se han presentado dificultades debido a los constantes empalmes entre directores encargados. Sumado a esta situación, está el desabastecimiento de medicamentos y principios activos esenciales para el manejo de enfermedades de alta complejidad. La crisis se agudizan con el represamiento de más de 20.000 procesos", aseveró el congresista Gallo.



Germán Velásquez iba a ser director del Invima pero se cansó de esperar el nombramiento. Foto: Archivo EL TIEMPO

El senador reveló gracias al derecho de petición que sigue la escasez de medicamentos para tratar enfermedades como cáncer y problemas de insuficiencia cardiaca.



Por ejemplo, en el país hay desabastecimiento de alprostadil solución inyectable 500mcg/ml, el cual sirve para tratar malformaciones cardiovasculares congénitas, mientras se realiza cirugía definitiva. Asimismo, funciona como coadyuvante en la insuficiencia cardiaca crónica severa congestiva.



También hay problemas con la desmopresina, clave para el tratamiento de diabetes.

De otro lado, el congresista evidenció que se presentan problemas con carboplatino polvo liofilizado para reconstruir a solución inyectable 150 mg/vial (115ml). Esta es coadyuvante en el tratamiento del cáncer avanzado de ovario de origen epitelial.



Además, se presenta escasez con cladribina solución inyectable 2 mg, la cual es para el tratamiento de leucemia de celular pilosas. A



"Es preocupante que a estas alturas de la vida se siga poniendo en juego la salud y la vida de pacientes con enfermedades crónicas. La vida no da espera, hoy más de 20 mil procesos no tienen respuesta en el Invima, ¿hay desabastecimiento de medicamentos y quién responde? Un año y cinco meses en que mo tenemos director en propiedad. Basta de improvisación, con la salud no se puede experimentar", complementó el congresista liberal.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA