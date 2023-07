El 20 de julio, con la reanudación del Congreso, se escogerán las presidencias de Cámara (Partido Liberal) y Senado (Alianza Verde). Hoy, la pugna es entre una candidatura cercana al Gobierno (Andrés Calle en Cámara e Inti Asprilla en Senado) y aspiraciones con mayor independencia (Julián Peinado y Carlos Ardila en Cámara y Angélica Lozano e Iván Name en Senado). Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se puso sobre la mesa que sean las respectivas plenarias las que tomen una decisión final.



Aunque la atención está centrada en estas dignidades, la disputa también es a nivel de las comisiones. En ambas corporaciones aún hay algunas células en las que no está definido el tema o en las que se habla en voz baja por posibles cambios a pocos días de que se defina la presidencia.



Las mayores disputas estarían en Cámara, específicamente en la Tercera, Quinta, Sexta y Séptima. Según los acuerdos, la comisión económica le corresponde a Cambio Radical, puntualmente a Carlos Cuenca, quien ya fue presidente de la Cámara en el Congreso pasado.



Esta comisión es de importancia para el Ejecutivo ya que por allí pasan presupuesto y otros temas económicos y de tributos. Varias fuentes señalan que el Pacto se estaría moviendo para tratar de poner un afín e incumplir los acuerdos. El argumento sería que como Cambio Radical está en la oposición “no debería tener ninguna presidencia”.



Por su lado, la oposición está trabajando con fuerza para cambiar las cosas en las comisiones Quinta y Sexta. La primera de estas células le corresponde al Pacto Histórico y debería asumirla Erick Velasco, por los acuerdos. En la otra hay una gran incógnita, puesto que en julio de 2022 se dejó pendiente la designación de la colectividad que debía asumir el segundo año: Conservadores o ‘la U’. Cada uno de estos partidos tendría una ficha a la que quieren poner.



Ese vacío podría ser aprovechado por los contrarios al Gobierno. No obstante, entre la oposición y los del Pacto Histórico coincidieron en los riesgos de romper acuerdos.



“Comentario va y viene, pero la verdad creo que no hay ambiente para terminar los acuerdos”, expresó un congresista de Cambio Radical. Una posición similar tuvieron desde el Pacto: “Si abrimos esa puerta, podemos terminar más afectados nosotros ante la situación actual del Congreso”.



Aunque en el primer año legislativo no hubo tanto impacto en la labor de estas comisiones, en este segundo año el foco estará sobre ellas. Se esperan la reforma a la ley 30 de educación, la reforma de servicios públicos y una nueva ley ferroviaria.



En las comisiones Séptimas de ambas corporaciones también se anticipa puja. Sobre todo en la Cámara, cuya presidencia será asumida por los liberales. El tema no pasa tanto por irrespetar los acuerdos, sino por “saltarse” lo que elija la bancada para que llegue una ficha que afecta al Gobierno. Aspiran Hugo Archila, Héctor David Chaparro, Germán Rozo y María Eugenia Lopera. Esta última apoyó, en contravía de la orden de su partido, la reforma de la salud y es del sector de Julián Bedoya, muy cercano a Palacio.



La bancada liberal quiere que sea Chaparro, pero Lopera sería la opción del Pacto Histórico y el sector gobiernista de esta célula, con el argumento de que se estaría eligiendo en todo caso a un liberal.



La presidencia de la VII de Cámara es clave pues después de la mala experiencia con Agmeth Escaf el Gobierno debe volver a llevar a esa célula el nuevo proyecto de reforma laboral (que se hundió en la pasada legislatura) y allí debe llegar también, en tercer debate, la reforma pensional.



En la VII de Senado la presidencia le corresponde al Pacto Histórico, específicamente a Martha Peralta Epieyú, del partido Mais. Allí la pelea es interna: se habla de una supuesta molestia de Casa de Nariño con Peralta y de la intención de Piedad Córdoba de ser presidenta. Pero esa posible pugna interna podría afectar el trámite de proyectos esenciales para el Gobierno como las reformas de la salud –que aún debe superar la plenaria de Cámara– y la laboral, sobre la que aún no se sabe por cuál corporación entrará.



En la Comisión Cuarta de Senado, que también trabaja temas económicos, hay una situación similar. Al partido de ‘la U’ le corresponde esta presidencia y los nombres con más fuerza son los de Luis Felipe Lemos y Johnny Besaile, hermano del condenado Musa Besaile. Aunque es casi seguro que sea Lemos, no sería del gusto del Ejecutivo, puesto que ha sido contrario al presidente Petro.



En las otras comisiones las cosas están casi definidas. En las Primeras de Senado y Cámara (que asumirán temas como la ley de sometimiento, humanización carcelaria y reforma de la ley de víctimas) estarán Alexander López, del Pacto Histórico, y Óscar León Sánchez (liberal), respectivamente.



En la Segunda de Senado está el liberal Lidio García, presidente del Congreso en el anterior cuatrienio, y en la Cámara figura Mauricio Londoño, del partido de ‘la U’. Por el momento no se espera que por allí pasen temas de sumo interés para el Gobierno.



En la Tercera de Senado tampoco hay controversias y su cabeza la asumirá Efraín Cepeda, el presidente del directorio del Partido Conservador. Si se impone Cepeda, como todo parece indicarlo, y el Pacto no logra evitar la presidencia de Cuenca en la Cámara, las dos comisiones económicas quedarán en esta legislatura manejadas por fuerzas políticas no alineadas con el Gobierno.



En cuanto a la Cuarta de Cámara, la máxima dignidad la tendrá Juan Loreto Gómez, que es uno de los grandes aliados del senador Carlos Trujillo, cercano a la actual administración. En la Quinta de Senado estará el liberal Jaime Durán Barrera y en la Sexta suena Gustavo Moreno, de la Alianza Verde.



La configuración del Congreso, contrario a la del primer año, no es tan afín al Ejecutivo. El Pacto Histórico tendrá 3 de 14 comisiones y la Alianza Verde tendrá una. Los liberales tendrán 4. Los conservadores y ‘la U’ tendrán entre dos y tres presidencias cada uno. Y la oposición, representada por Cambio Radical, tendrá una presidencia de Comisión.

