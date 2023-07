Además del discurso del presidente Gustavo Petro, otro de los momentos esperados en la instalación del Congreso es el discurso de la oposición. De acuerdo con el estatuto de oposición, tienen hasta 20 minutos para responder a lo que diga el primer mandatario.



En esta ocasión, no será un solo responsable del discurso, sino que se espera que sean al menos tres los que respondan a lo dicho por el primer mandatario en la instalación del segundo año legislativo. Los 20 minutos serán divididos entre las tres fuerzas principales de oposición.



Como confirmó Gabriel Vallejo, secretario del Centro Democrático, serán siete minutos para su partido y se presume que será el senador Miguel Uribe el encargado del discurso. Luego serán siete minutos de discurso para Cambio Radical, cuyo vocero no se ha confirmado, y luego serán seis minutos que deben ser repartidos en las otras fuerzas de oposición, Liga de Gobernantes Anticorrupcion y Verde Oxígeno.



Además del contenido del discurso, otro de los puntos que será de atención es si el presidente Gustavo Petro se queda o no en medio del discurso. Durante los cuatro años de mandato de Iván Duque, este fue criticado por su renuencia a presenciar la respuesta de la oposición. Siempre se salió del recinto. Incluso, este fue el episodio en el que se escuchó al exsenador Ernesto Macías hablar de su "jugadita".



REDACCIÓN POLÍTICA