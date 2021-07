La respuesta de Petro a Duque por mensaje en el Congreso

Gustavo Petro respondió a Iván Duque con un par de ejemplos ante la invitación del presidente de adelantar un “debate electoral reflexivo”: “Lo dice el que se negó a debatir conmigo en la segunda vuelta presidencial y acaba de retirarse del senado para no escuchar la réplica de la oposición”, aseguró el líder de izquierda.

Duque aprovechó la instalación del Congreso para enviar un mensaje con evidente contenido electoral para el año 2022: “Los colombianos no quieren que el debate político que se avecina para las elecciones del año entrante esté marcado por la polarización agresiva, y la saturación de insultos y ataques personales”, dijo.



Por eso, aseguró: “Los invito a rechazar el camino de la mentira, el de la calumnia frívola; digámosles no a los promotores del odio, evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos, que dejan cicatrices eternas”.



En su intervención, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República 2021-2022, el jefe del Estado reivindicó este escenario como eje fundamental de la democracia.



Petro, en su cuenta de Twitter, replicó el mensaje de legisladores de izquierda que también mostraron su malestar con Duque. Así, por ejemplo, el de la representante a la Cámara por Bogotá, María José Pizarro quien dijo:



“Escuchamos a Duque y pensamos que vive en un país que no es Colombia. Se va justo cuando va a hablar la oposición. Entonces tomamos la decisión de no hablarle a un presidente que delega sus orejas, sino a Colombia”.



Y el del senador Alexander López Maya, Polo Democrático, quien aseguró: "Hoy, hemos tenido que presenciar un discurso del jefe de estado que no atiende a la realidad, vanagloriándose del fracaso que ha sido su gestión. Hoy más que nunca debemos buscar la independencia de quienes en el poder han gobernado con clientelismo, corrupción y nepotismo".



