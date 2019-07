Con poco entusiasmo en los partidos empieza nuevo año legislativo

Con la atención de la mayoría de los congresistas más en la campaña regional que en el Capitolio y con algunos proyectos de ley y de reforma constitucional que podrían encender el debate parlamentario, el Congreso comenzará este sábado 20 de julio su segundo año de sesiones ordinarias.

A las 3 de la tarde está citado el Congreso en pleno, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, para que el presidente Iván Duque haga la instalación oficial del nuevo periodo legislativo.



Entre algunos partidos políticos existe poco entusiasmo por el comienzo de un nuevo periodo congresional, lo cual contrasta con la expectativa que había hace un año, cuando se instaló el congreso actual y el nuevo gobierno estaba en vísperas de comenzar su administración.



La posición del Ejecutivo de no realizar acuerdos con los partidos políticos y no darles participación en su equipo a nivel institucional ha hecho que la mayoría de las colectividades no tengan mayores expectativas respecto a lo que será este nuevo año de sesiones ordinarias.



En varias democracias de Occidente y en los últimos años en Colombia se había acostumbrado que los gobiernos trabajaran de la mano con los partidos políticos para sacar adelante las iniciativas legislativas.



Este trabajo consistía en que los gobiernos invitaban a las colectividades a integrar el gabinete ministerial, y las organizaciones políticas impulsaban los proyectos de ley y de reforma constitucional del Ejecutivo en el Congreso.

Sin embargo, el presidente Duque ha decidido tomar otro rumbo, que consiste en presentar sus iniciativas legislativas a consideración de los partidos en el Congreso y pedirles que deliberen y tomen la decisión que mejor consideren. Y este esquema, al parecer, no cambiará en los próximos meses.



Este hecho hace que este semestre, varias colectividades estén más interesadas en ganar alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales que en acompañar la agenda legislativa oficial, en la cual, en todo caso, habrá varios proyectos de interés.

Comicios locales

Como sucede cada cuatro años, las elecciones regionales serán uno de los factores que impactarán este semestre legislativo. La mayoría de los congresistas tienen sus intereses puestos en el poder local, que en muchos casos es el sustento de sus propias elecciones al Congreso.



Casi todos los legisladores tienen algún alcalde, gobernador, concejal o diputado amigo cuya votación va de la mano con su presencia en el Capitolio, por lo cual los intereses supremos del grueso de partidos políticos estarán más en la caza de votos que en la aprobación de proyectos.



Y el Gobierno es consciente de ello, como lo admitió la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



“Esta es una legislatura bastante compleja en términos de tiempo, porque todos los congresistas tienen también su trabajo electoral para las elecciones de octubre, y esto les exige tiempo”, reconoció la ministra.

Presidentes independientes

El otro reto para el Gobierno este segundo año legislativo será la llegada de los partidos Liberal y Cambio Radical –declarados en independencia del Ejecutivo– a las presidencias del Senado y la Cámara, respectivamente.



En cuanto al Senado, el acuerdo entre los partidos políticos es que sea el liberal Lidio García, un comunicador social y cantante de vallenatos que lleva 16 años en el Capitolio. Y por los lados de la Cámara está previsto que sea elegido el representante a la Cámara por el Guainía Carlos Cuenca, quien llegará, como no sucedía hace mucho tiempo, a representar a la Orinoquia en esa dignidad.

Estos dos partidos –Liberal y Cambio Radical– le han puesto varias talanqueras al Gobierno en el Congreso, especialmente en el hundimiento de las objeciones presidenciales a la justicia para la paz, en lo cual inclinaron la balanza en contra de los reparos.



Las dos colectividades tienen bancadas voluminosas cuyo apoyo en el Congreso es uno de los elementos más preciados a la hora de aprobar o hundir proyectos.

En este sentido, la ministra Gutiérrez confirmó que el Ejecutivo ya ha conversado con ambos sobre este periodo legislativo.



“(García y Cuenca) nos han manifestado que, obviamente, vamos a tener una relación respetuosa, cordial y que darán trámite a los proyectos que presente el Gobierno. Y el Ejecutivo también, en las iniciativas del Congreso que considere que son importantes para el país, presentará el apoyo”, aseguró la funcionaria.

Sin embargo, en ambas colectividades soplan vientos de oposición al presidente Duque y no han faltado los congresistas que han propuesto que se pase de la independencia a la oposición.



Entre los proyectos de ley que se tramitarán hay varios que seguramente suscitarán la atención del país este semestre, especialmente el que busca la doble instancia retroactiva y el de cadena perpetua para violadores de niños.



Sin embargo, el avance de estas iniciativas dependerá de la voluntad política de los partidos y, para algunas de ellas, del manejo que el Gobierno haga de su relación con el Congreso.

