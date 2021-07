Los mensajes claves de Duque en la instalación del Congreso

El presidente Iván Duque comenzó este martes festivo la instalación del Congreso pidiendo un minuto de silencio para recordar a todas las víctimas de la pandemia, y también a aquellas que han fallecido a causa de la violencia.



En una intervención que fue interrumpida varias veces por los aplausos de los congresistas, el mandatario hizo énfasis en la necesidad de continuar con la vacunación masiva, se refirió a la necesidad de trabajar de manera mancomunada buscando consensos a pesar de las diferencias y destacó a la necesidad de trabajar en la equidad.



Su mensaje central ante el Congreso fue que Colombia no se detiene.



El jefe de Estado dijo que en estos tiempos, los colombianos hemos tenido que afrontar todo tipo de adversidades, personales y colectivas y recordó que en los últimos meses se ha tenido que enfrentar esta crisis ante la cual no había libretos ni soluciones mágicas.



Dijo que el camino no ha sido fácil y por eso resaltó que el gran que viene es el de la vacunación masiva. En ese sentido recordó que en nuestro país se han aplicado ya 24 millones de vacunas. “Asimismo, puedo garantizarles que este año llegaremos a la meta de vacunar a 35 millones de colombianos”, dijo ante el recinto del Capitolio.



Dentro de todo este proceso el mandatario destacó todos los programas sociales que ha puesto en marcha el Gobierno para apoyar a las personas y a las empresas que se han visto afectadas por cuenta de la pandemia.



Dijo que los trabajadores fueron el centro de las acciones e hizo énfasis en la puesta en marcha de la Matrícula Cero, de la que dijo que es la mayor conquista social educativa que ha alcanzado Colombia.



“Colombia no debe detenerse; Colombia debe seguir avanzando por el camino del progreso, la libertad y el cumplimiento de la ley. Ratificó el compromiso inexorable de mi Gobierno de trabajar arduamente con sensibilidad social para reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida de las familias colombianas, sobre todo, de aquellas que hoy se han visto más afectadas por la pandemia”, dijo.



El mandatario igualmente destacó el proceso de reactivación de Colombia. En este punto recordó que se han recuperado 4 millones de empleos y, durante el primer trimestre de este año, nuestro país tuvo un crecimiento económico del 1.1%. Dijo que con la estrategia Compromiso por Colombia se ha avanzado en la estructuración, contratación y ejecución de 545 proyectos, con una inversión cercana a los 141 billones de pesos.



Pero Duque igualmente habló de la necesidad de la colaboración armónica. Dijo que desde el Gobierno no se puede hacer todo. “Necesitamos de la ayuda de toda nuestra institucionalidad, del concurso del sector privado y de las fuerzas vivas de la sociedad. Ya lo hemos dicho: juntos, siempre construimos un mejor país. Al respecto, quiero agradecer la colaboración armónica con el Congreso para acelerar la reactivación”, destacó.



Pero el mandatario igualmente refirió a la protesta pacífica. Dijo que si bien es claro que hay deudas históricas por saldar, señaló que la solución solo se puede encontrar trabajando en equipo, tendiendo la mano para construir no para destruir.



Dijo que no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás.



“Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos. Permitir que se violen los derechos de todos es anarquía, y en un país de anarquía, de caos y de odio solo prosperan la violencia y el dolor. Allí no hay esperanza”, señaló el jefe de Estado.



El mandatario igualmente habló de los proyectos que el Ejecutivo va a radicar en el Congreso. Se refirió a la reforma de la Policía, de la necesidad de la reforma tributaria para mantener programas sociales claves para los más afectados por la pandemia.



El último mensaje del presidente Duque estuvo relacionado con el 2022. Dijo que el próximo 20 de julio, cuando vuelva al Congreso, la ciudadanía habrá tomado una decisión sobre el futuro.



“Con humildad, invito a Colombia a escoger el camino del trabajo, el decir la verdad, aunque sea dura, el de apostar por el talento de las mujeres y hombres de esta tierra maravillosa y el de ser responsables con las generaciones que vienen. Los invito a rechazar el camino de la mentira, el de la calumnia frívola; digámosles no a los promotores del odio, evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos, que dejan cicatrices eternas”, fue el mensaje del mandatario.



