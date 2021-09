¿Qué tan viable es la propuesta de crear el ministerio de seguridad?

En entrevista con EL TIEMPO, publicada este lunes, el expresidente César Gaviria dijo que deberíamos pensar en un ministerio de la seguridad y empezar, con contribución de los alcaldes y de la nación, a preparar policías civiles para proteger a la ciudadanía, para enfrentar los problemas de delincuencia urbana, y no tener que acudir a personas que están entrenadas para lo militar.



Pero ¿qué tan viable es la creación de ese nuevo ministerio propuesto por el jefe del Partido Liberal?



Para comenzar hay que señalar que para crear un nuevo ministerio, en este caso sería el número 19 en el país, es necesario presentar y tramitar ante el Congreso un proyecto de ley. Se necesita porque se modifica la estructura administrativa del Estado.



Daniel Mejía, profesor de la universidad de Los Andes, consideró que “es un tema importante para enfrentar el principal desafío que enfrenta el país, que es el de la inseguridad ciudadana que sigue aumentando”.



“Yo creo que es una salida que el país necesita, así como las ciudades han creado las secretarías de seguridad”, dijo el catedrático, quien señaló que es clave distinguir entre los retos de seguridad ciudadana, que tienen un liderazgo más civil, y los de defensa”.



En sintonía con la propuesta se mostró el aspirante presidencial y representante uribista Edward Rodríguez. “Si me gusta. Uniría el ministerio del Interior y seguridad”, dijo.



El representante Germán Navas, del Polo, dijo que lo que sí necesitamos es un ministerio independiente que maneje la Policía, “llámese como se le quiera llamar”.

“Como está ahora no hay nada bueno, se militarizó la policía y eso no se ha servido. ¿Qué hace una ente de carácter civil en el Ministerio de Defensa?”, se preguntó el congresista.



Pero el analista Jairo Libreros, señaló que un ministerio de seguridad ciudadana tendría competencias de apoyo, de ayuda a la gestión municipal, que "a corto plazo no significa que se vayan a mejor las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en el espacio público".



Para él, implica crear una burocracia para apoyar la gestión municipal, cuando esa función está en cabeza del ministerio del Interior.



