¿Por qué 14 congresistas están en el Sisbén?

La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) divulgó en las últimas horas un informe en el que señala que 14 congresistas están “registrados” en el sistema del Sisbén una situación llamativa a “pesar de recibir salarios que rondan los 40 millones de pesos”.



Sin embargo, varios de los congresistas le dijeron a EL TIEMPO que no saben por qué están incluidos en ese listado y, aclararon, que "no han tramitado ni recibido los beneficios de estar en el Sisbén".



Por su parte, fuentes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) le aseguraron a EL TIEMPO que en efecto se trata de una base de datos en las que "están muchos de los colombianos" y que "estar en ella no implica que se esté cometiendo algún delito".

Según dice el documento puesto en su página de internet, la Fundación que dirigen los politólogos León Valencia y Ariel Ávila, “después de realizar una consulta en el sistema de beneficiarios del Sisbén”, se encontró que “en la actualidad existen 14 congresistas registrados en este sistema, siete (7) de los cuales se encuentran validados y siete (7) en validación por ingresos altos, es decir, su puntaje está siendo revisado por el DNP, dado que sus condiciones no parecen coincidir con lo registrado en el sistema”.

Para PARES, en los casos analizados, las últimas actualizaciones de los congresistas datan del año 2015 o de años previos, por lo que desde que asumieron su cargo no han realizado modificaciones de sus condiciones socio-económicas, “a pesar de recibir salarios que rondan los 40 millones de pesos”.



En el aire quedan gravitando varias inquietudes: ¿Para qué querían tener habilitados los beneficios estos congresistas? ¿Cometieron un delito? ¿Es un fallo del sistema? ¿Está correctamente actualizado el listado de los colombianos en el Sisbén?



El documento de la Fundación Paz y Reconciliación explica que los casos graves son los de aquellos con puntajes por debajo de los 59, dado que desde este puntaje empieza a permitirse el acceso a los beneficios y subsidios que el Estado dispone para los más necesitados.



Cita el ejemplo, Nilton Córdoba Mayoma, representante liberal del Chocó, quien quedó clasificado con un puntaje de 28,53 sobre 100 que, de ser validado, le daría derecho a subsidios y ayudas de 11 entidades del Estado.



EL TIEMPO se comunicó con él quien se mostró sorprendido por estar en el listado. "Es muy importante mirar por qué estoy en esa lista, por qué no la han actualizado ya que yo tengo unos ingresos importantes y no necesito ningún beneficio como sí es el caso de la gran mayoría de habitantes de mi departamento", dijo.



Córdoba dijo, sin embargo, que el caso no debe tomarse a la ligera. "No estoy en capacidad de afirmar que haya alguna irregularidad, pero desde el Gobierno central se envían a los alcaldes unos recursos para que actualicen esos listados. ¿Por qué mi nombre está allí si yo no necesito ninguno de los programas a los que permite acceder el Sisbén?", se preguntó el legislador chocoano.



En la misma línea, otros legisladores como el representante León Fredy Muñoz, que también está en el listado de los 14 congresistas, explicaron que hay una anomalía al estar registrados en el sistema de beneficiarios del Sisbén. "Me permito aclarar que he cotizado como independiente en el sistema de seguridad social del régimen contributivo alrededor de 18 años, antes lo hacía a través de SURA y desde que ostento el cargo de Representante a la Cámara cotizo por la Nueva EPS".

Para Muñoz, "el Sisbén es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de

programas sociales, por lo tanto, es una herramienta donde estamos encuestados todos los colombianos".



Muñoz fue categórico: "No soy beneficiario del Sisbén y no he recibido subsidios por parte del Estado porque no me encuentro en condiciones de vulnerabilidad que se

evalúan a través del Sisbén. Estoy haciendo las correcciones pertinentes respecto a la actualización en el puntaje que otorga el nivel en el Sisbén".



La Fundación dice que este congresista de Alianza Verde ingresó al Sisbén en el 2013, un año antes de obtener una curul en el Congreso y después de haber ejercido como alcalde, concejal y tesorero municipal.



Asimismo, el representante Silvio Carrasquilla le dijo a EL TIEMPO: "No tengo ni la menor idea por qué aparezco allí. Fue sorpresa para mí. No he firmado nada ni he pedido subsidios. Tampoco se entendería que estuviera porque eso no le representa ningún beneficio de ninguna índole. Esa es la muestra de que el sistema está mal hecho".



En el mismo sentido se pronunció el representante por Nariño Felipe Muñoz, quien aclaró que "en el Sisbén Nacional no aparezco, solo aparezco relacionado en el Sisben municipal de San Pablo, donde fui alcalde hasta 2010 y en ese lugar no tenía propiedades".



"Nunca he recurrido a los programas de subsidios del Gobierno", agregó Muñoz.



La Fundación Paz y Reconciliación recuerda que para ingresar al Sisbén el usuario debe solicitar ante su alcaldía que se le practique la encuesta que permite puntuarlos, posteriormente el ente remite los datos al DNP que lo registra y valida la información.



Adicionalmente, es responsabilidad de los beneficiarios modificar el puntaje cuando existe algún “cambio en las condiciones sociales y económicas del hogar”, no obstante, el DNP realiza validaciones periódicas para detectar personas que a pesar de cambiar sus condiciones socio-económicas no actualizan su información.



Aunque el salario no es un indicador que se tome en cuenta para puntuar en el Sisbén a un beneficiario, alegar que se tienen condiciones socio-económicas desfavorables cuando se devengan más de 40 millones de pesos “resulta sospechoso”, afirma el documento de Paz y Reconciliación. "Ninguno de los 14 legisladores han accedido a los beneficios que ofrece el Sisbén", insisten las fuentes del DNP.

Congresistas suscritos en el Sisbén, según Fundación Paz y Reconciliación

1. Carlos Julio Bonilla Soto, de Santander de Quilichao (Cauca). Puntaje Sisbén III: 64,20, del Partido liberal Resto Urbano, no cuenta con NINGUN BENEFICIO



2. Flora Perdomo Andrade, de Campoalegre (Huila). Puntaje Sisbén III: 60,59, del Partido liberal Resto Urbano, cuenta con BENEFICIO 1 entidad



3. Felipe Andrés Muñoz Delgado, de San Pablo (Nariño). Puntaje Sisbén III: 56,86, del Partido Conservador Resto Urbano, cuenta con BENEFICIO 3 entidades.



4. Óscar Camilo Cárdenas Arango, de Puerto Carreño (Vichada). Cambio Radical. Puntaje Sisbén III: 58,17



5. León Fredy Muñoz Lopera, de Alianza Verde de Bello (Antioquia). Sisbén III 79.15.



6. Monica Liliana Valencia Montaña, de Bogotá D.C., Puntaje Sisbén III: 75,84, del Partido de la U, no cuenta con NINGÚN BENEFICIO



7. Silvio José Carrasquilla Torres, de Turbaco (Bolívar). Puntaje Sisbén III: 66,53, Partido Liberal, no cuenta con NINGÚN BENEFICIO

Congresistas registrados en el Sisbén en proceso de validación

8. Jorge Enrique Burgos Lugo, de San Bernardo del Viento (Córdoba), Puntaje Sisbén III: 46,08 SI, Partido de la U, BENEFICIOS: 10 entidades.



9. Nilton Córdoba Manyoma, de Itsmina (Chocó). Puntaje Sisbén III: 28,53, del Partido Liberal, BENEFICIOS: 11 Entidades.



10. Félix Alejandro Chica Correa, de Manizales (Caldas). Puntaje Sisbén III: 33,79, del Partido Conservador. BENEFICIO: 11 entidades.



11. Yenica Sugeing Acosta Infante, de Leticia (Amazonas). Puntaje, Sisbén III: 56,14, del Centro Democrático. BENEFICIOS: 8 entidades.



12. Milton Hugo Ángulo Viveros, de Buenaventura (Valle). Puntaje Sisbén III: 49,24, del Centro Democrático. BENEFICIOS: 10 entidades.



13. César Augusto Ortiz Zorro, de Yopal (Casanare). Puntaje Sisbén III: 52,23 De Alianza Verde. BENEFICIOS: 8 entidades



14. Nevardo Eneiro Rincón Vergara, de Tame (Arauca). Puntaje Sisbén III: 44,66

Partido Liberal, BENEFICIOS: 9 entidades.



