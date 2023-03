Una de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que está enredada, es el proyecto de ley que busca humanizar la política criminal y penitenciaria.



Esta iniciativa, que fue radicada en el Congreso para que su discusión comenzara durante las sesiones extraordinarias, ni si quiera tiene designados quiénes serán los ponentes y cada vez tiene más opositores.



Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la eliminación del incesto como delito, el cual, según el Código Penal, establece que quien "realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses".



El Gobierno ha defendido la despenalización de este delito argumentando que es un acto sexual entre dos personas adultas que, si bien son parientes, es consentido.



"Por mucho que genere rechazo social, el incesto no tiene un sentido delictivo que motive su consideración en el Código Penal, en tanto, como se ha repetido varias veces, se trata del comportamiento de adultos en ejercicio de su voluntad", explicó en su momento el ministro de Justicia, Néstor Osuna.



El ministro Prada con el proyecto de cárceles. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

No obstante, hay rechazo de diversos sectores por este aspecto de la reforma, así como por el proyecto en general. Entre los más críticos está el Partido Conservador, cuyo presidente, Efraín Cepeda, dijo en entrevista con este diario que su colectividad tiene varias líneas azules.



"No podemos permitir que se reduzcan las penas para violadores de niños, no podemos dejar que se despenalice el incesto. Son temas inherentes a la ideología del Partido Conservador y por eso habrá líneas azules", comentó Cepeda.



En ese sentido opinó el senador Marcos Daniel Pineda, también conservador. Dijo que despenalizar el incesto abre "una puerta gigantesca" que pone en riesgo a los niños, niñas y adolescentes.

Directorio del Partido Conservador. En el centro, Efraín Cepeda, su presidente. Foto: Partido Conservador

"Esto abre la puerta a que se aumente este flagelo bajo la figura de que es consensuado. Si bien la reforma sostiene que las conductas abusivas sobre menores seguirán siendo un delito, se crea una línea muy delgada en donde se disfraza el delito sexual, como, por ejemplo, una víctima de abuso desde los 14 hasta los 18 años si decide denunciar a partir de tener su mayoría de edad, su contraparte puede fácilmente asegurar que se trataba de algo consensuado", dijo el congresista.



Desde Cambio Radical también tiene muchas dudas sobre este proyecto. Por ejemplo, el jefe natural de la colectividad, Germán Vargas Lleras, aseguró en su columna publicada en EL TIEMPO que esta iniciativa "el único criterio que se impone es el de la descongestión. Se olvida deliberadamente a las víctimas de delitos de gran impacto social. ¿Qué pensarán estas ante el anuncio de esta feria de beneficios y rebajas sin que medie un solo acto de resarcimiento del daño causado? ¿Y qué mensajes estamos enviando como sociedad a la delincuencia? Y me pregunto también qué mensajes a jueces, fiscales, policías y miembros de la Fuerza Pública".

De hecho, este miércoles el Partido Cambio Radical se reunió con el fiscal general, Francisco Barbosa, quien adelanta encuentros con bancadas para conversar sobre la agenda legislativa, específicamente de este proyecto así como la ley de sometimiento.



Según Juan Lozano, columnista de este diario, camuflar "la normalización del incesto (y la inasistencia alimentaria), en clara vulneración constitucional de los derechos de los niños en un proyecto de ley, hace que crezcan las voces de repudio ético, jurídico y político contra una iniciativa que supuestamente buscaba resolver una orden de la Corte. Con toda razón, un grupo grande de parlamentarios y el presidente de la comisión están pidiendo que se retire el mensaje de urgencia de este adefesio para poderlo corregir y aprobar algo aceptable".



Este proyecto tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno, pero más de 20 Congresistas pidieron que sea eliminado para así poder debatirlo con más profundidad. Esta sería una de las claves para que se destrabe esa discusión que es una de las grandes apuestas del presidente Gustavo Petro para este semestre.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA