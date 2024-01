¿El país estaba preparado para enfrentar los incendios forestales?

Mientras las llamas arrasan con cientos de hectáreas en distintos puntos de Colombia, en el terreno político crece una controversia por la responsabilidad para contrarrestar los incendios forestales, en particular, y el fenómeno de El Niño, en general.



(Lea también: Presidente Petro anuncia que habrá decreto de desastre natural para atender incendios).

Como el fuego, el debate se ha ido extendiendo, al punto de qué voceros del Centro Democrático anunciaron una citación de control político en el Congreso al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que responda.



El presidente Gustavo Petro, por su parte, puso en duda la capacidad de los mandatarios locales para enfrentar semejante desafío. “Se advirtió a alcaldes salientes y entrantes – escribió el presidente Petro en su cuenta de X- la gravedad del fenómeno del niño que el IDEAM marcaba”.



(Le recomendamos leer: EN VIVO | Incendios en Bogotá: emergencia en cerros orientales y otras conflagraciones)

Facebook Twitter Linkedin

En el municipio de Nemocón un fuerte incendio está consumiendo los cerros aledaños al municipio y el fuego está por llegar a casas aledañas a las montañas . Foto MAURICIO MORENO / EL TIEMPO Foto: MAURICIO MORENO

El plan de la Nación de apoyar con agua las decenas de municipios hoy sin agua está funcionando FACEBOOK

TWITTER

Petro agregó: “La predicción ha sido casi exacta. En realidad, los municipios que en su mayoría son incapaces de hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen capacidad de generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático”.



En consecuencia, aseguró el mandatario: “La nación debe tomar este papel. La Gestión de Riesgo se prepara desde antes de cualquier tragedia climática y trata de evitar la muerte antes que nada. El plan de la Nación de apoyar con agua las decenas de municipios hoy sin agua está funcionando. Hasta ahora hemos apagado centenares de incendios y la capacidad de compra de cosechas y su guardado está también funcionando correctamente”.



“Los alcaldes no han sido inferiores”, respondió, por su parte, la Asociación de Ciudades Intermedias, Asointermedias.



(También puede leer: Incendios en Bogotá: emergencia en cerros orientales)

Facebook Twitter Linkedin

El incendio en el cerro El Cable de Bogotá empezó a presentarse pasada la 1 p. m. de este miércoles 24 de enero. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Mientras este ente se defendía, el foco se ponía en la capacidad de los organismos y sus herramientas que deben estar preparados para estas emergencias. “Hace un año, Petro enviaba un avión a Chile para ayudar a apagar incendios forestales. Hoy, en diferentes lugares de Colombia, no se logran apagar incendios porque le recortaron el presupuesto a los bomberos y no se pagó el mantenimiento de aviones como el Hércules C-130”, escribió el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández.



Su comentario es una respuesta a la situación de una aeronave con gran capacidad para atender estas situaciones extremas.



(Le puede interesar: 'Está complicada la situación': Alcalde de Nemocón alerta de propagación de incendio)



El segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Silva, admitió que no se ha podido emplear por falta de mantenimiento, un trabajo que debe hacerse con recursos girados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Facebook Twitter Linkedin

Helicóptero de la Fuerza Aeroespacial atendiendo el incendio en San Vicente Ferrer con el equipo Bambi Bucket. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

Dónde está el Avión Hércules C-130 equipado con tecnología para combatir incendios, que descarga 3.000 galones de agua FACEBOOK

TWITTER

“En 2017, con recursos de la UNGRD, se adquirió un sistema que se denomina MAFFS, que se utiliza a bordo de aeronaves tipo ‘Hércules’C-130. Hay que instalarlo en el avión para cumplir una misión (...) Ese equipo está pendiente de hacerle mantenimiento”, argumentó el general.



El oficial respondió así al interrogante de la congresista Katherine Miranda, también de la Alianza Verde: “Sres. @FuerzaAereaCol dónde está el Avión Hércules C-130 equipado con tecnología para combatir incendios, que descarga 3.000 galones de agua, seis veces más que los Bambi Bucket. ¿Por qué no está apagando los incendios? ¿@UNGRD dónde está el avión?”.



(Le recomendamos leer: Incendio de Chapinero, a punto de sofocarse: hay dos a los que no se llega por tierra)



Mientras que la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró: “Petro experto en discursos disparatados pero inútil en la acción efectiva para ayudar a Colombia. Hace un año enviaba avión a Chile para apagar incendios, mientras hoy en Colombia no hay como ponerlo a funcionar para apagar los incendios en Cundinamarca y Santander”.

Facebook Twitter Linkedin

Bomberos, Defensa Civil y la Brigada de Ingenieros de las fuerzas militares, realizan acciones para detener el incendio que inició desde tempranas horas de la mañana del 22 de enero de 2024. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Por eso, ella dijo que citaría a un debate de control político al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco “para que con otros funcionarios le expliquen al país por qué para el 2024 se redujo en un 25% el presupuesto para los Bomberos. Este gobierno desprecia a los ciudadanos”.



“El Gobierno nacional le recortó el presupuesto para 2024 ala Dirección de Bomberos en más de $23.000 MILLONES a pesar de que el propio@petrogustavo sabía y advertía desde el año pasado la gravedad del Fenómeno del Niño y los incendios forestales, pero no fue la única entidad. ¿Cómo entender eso?”, denunció el concejal de la capital del país Julián Rodríguez Sastoque, también de la Alianza Verde.



(También puede leer: Nuevo incendio en Bogotá: video retrató emergencia en el sur de la capital de Colombia)



Mientras que el subdirector para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (Ungrd), Luis Carlos Barreto, reconoció en Blu Radio que faltaron más recursos para afrontar estas emergencias.

Facebook Twitter Linkedin

Cuerpo de Bomberos realizan acciones para detener el incendio que inició desde tempranas horas de la mañana del 22 de enero de 2024. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“Lo que ocurre es que previendo toda esta situación, se pudo haber hecho una mayor inversión, creo que es lo que hace referencia el señor presidente con relación a planear unas estrategias territoriales para el establecimiento de agua, o para fortalecer el sistema. Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con su plan, junto con el ministerio, pues está listo para atender la respuesta”, dijo el funcionario.



En departamentos muy afectados como Santander, los nuevos mandatarios seccionales afirman que la atención no ha sido la adecuada y dicen que esto obedece a una especie de castigo porque los electores votaron por candidatos distintos al ideario del presidente Petro.



“Hay una percepción de que el presidente le está dando la espalda a Santander y ya lo hablo a título personal, no siento el interés del presidente por la región y esto ya no es un tema de afecto, ni un tema político”, aseguró Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.



“Sí hubo apoyo oportuno para atender los incendios”,respondió de manera categórica el ministro Velasco.



POLÍTICA