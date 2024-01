Los proyectos que buscan eliminar impuestos saludables y a plásticos de un solo uso

La agenda del Congreso ha estado dominada por los objetivos del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, en este segundo año legislativo, ya ha comenzado a llegar en mayores cantidades las iniciativas de orden congresional, incluyendo los de oposición. En este amplio listado hay dos textos del senador Enrique Cabrales que buscan modificar los tributos en el país.



El del Centro Democrático presentó dos proyectos cuyo objetivo es eliminar dos impuestos de reciente aplicación: a los de las comidas ultraprocesadas y a los plásticos de un solo uso. Ambos fueron incluidos en la más reciente reforma tributaria.



Ambos textos son muy parecidos, no cuentan con más de cuatro artículos. El primero establece que se deben derogar “los artículos 54 y 55 de la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”. Estos son los dos apartados en los que se incluyen los impuestos saludables y se establecen sus condiciones para aplicarlos.



En ese primer proyecto también se ordena que el Ministerio de Hacienda y la DIAN diseñe estrategias para contrarrestar la “elusión y evasión” con la intención de que se supla “los ingresos derivados de los impuestos derogados por la presente ley”.



En cuanto al segundo, el texto es más simple y simplemente ordena que se derogue “el capítulo II del título IV de la ley 2277 de 2022, contentivo de los artículos 50, 51, 52 y 53 de la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”. Estos cuatro apartados son los que se refieren a los impuestos para los productos plásticos de un solo uso.



Para Cabrales, ambos impuestos deben ser retirados debido a la situación en la que se encuentra el país en materia económica. En cuanto a la eliminación de los impuestos saludables, Cabrales apuntó a que se gravan 21 productos de la canasta familiar, lo que “genera sobreprecios y desafíos financieros para los hogares”.

Colorado se unió a la lista de los estados que prohíben los plásticos de un solo uso.

“El impacto combinado de los impuestos podría generar un aumento en la inflación anual de 1,89%, que es lo mismo que si se aumentara el IVA en medio punto. Además, estos impuestos reducen el ingreso disponible de los hogares en cerca de un 8%, con un mayor impacto en los hogares de ingresos bajos y vulnerables, lo que los convierte en una mezcla peligrosa para los consumidores colombianos”, añadió.



De acuerdo con el senador del Centro Democrático, los productos gravados ya han presentado una alta inflación, de más del 10 por ciento, y esto no impidió que se siguieran comprando. Por otro lado, en cuanto a los plásticos de un solo uso, el senador aseveró que es una medida “poco significativa ambientalmente.



Asimismo, expresó que le quita competitividad al país a nivel internacional, puesto que otros mercados no le aplican este tipo de impuestos a los productos y en cambo Colombia sí lo hace.



Aunque el senador presentó dicho proyecto, es poco probable que salga adelante. No es solo que venga de la oposición, sino que la Constitución establece que es del Gobierno la exclusividad para presentar estas iniciativas. En este caso no importa si quiera que el aval venga después, desde un inicio su origen debe ser gubernamental.



Por otro lado, su llegada a la Cámara puede ser importante en cuanto al presidente Gustavo Petro anunció a fin de año que tenía intenciones de presentar una nueva reforma tributaria. De llegar un nuevo texto en este sentido, la oposición podrá tratar de tumbar estos dos impuestos que llegaron con el anterior proyecto de carácter fiscal e impositivo.