Aunque se esperaba que este miércoles culminara la conciliación del texto de la reforma tributaria, que ya fue aprobada tanto en Senado como en Cámara, no fue así.



La demora, según se comenta en el Congreso, tiene que ver con el artículo que pretendía ponerles impuestos a las iglesias y que si bien pasó en la Cámara, en el Senado se hundió. Por eso la comisión de conciliación debe decidir si lo incluye o no.



El tema ha generado polémica en los recintos del Capitolio y también fue el centro de la discusión entre dos congresistas del Partido Alianza Verde: Katherine Miranda y Andrea Padilla.



La pelea arrancó cuando Miranda, representante a la Cámara, aseguró: "Qué vergüenza que la senadora @andreanimalidad firmara la carta para eliminar el impuesto a las iglesias. Da pena ver cómo se va acomodando a la política tradicional".



Luego agregó: "Usted no representa la militancia de un partido alternativo".



La publicación la acompañó con la foto de una carta dirigida a los miembros de la comisión de conciliación Clara López (Pacto Histórico ), Juan Diego Echavarría (Partido Liberal), Jorge Hernán Bastidas (Pacto Histórico) y Álvaro Henry Monedero (Partido Liberal), todos de partidos afines al Gobierno.



En el texto les piden excluir del texto final el artículo 15 (impuestos a las iglesias), "cuya eliminación fue aprobada por el Senado", dicen.



Argumentan que la petición la hacen para que para que no se vea en riesgo la aprobación de la reforma tributaria. En las firmas aparece la de Padilla.



Sobre esta acusación, la senadora Padilla respondió: "Ay, @MirandaBogota, cuánto lamento que lances este veneno que, además, va con mentiras. Sabes bien que el artículo de impuesto a las iglesias se hundió en el Senado".



En el trino agregó: "Por cierto, ojalá me hubieras avisado que el impuesto a la venta de animales está en riesgo. Calma. No eres el centro".



En su cuenta de Twitter también ha compartido varias opiniones que la respaldan y sumó otra declaración: "Mi causa son los animales: sus derechos, su vida, su honra. Por ellos vivo y me daré mil batallas, resisto embates de odio y seguiré entregando lo mejor de mi, aunque mi corazón se resienta y mientras la vida me lo permita. No perderé el tiempo en peleas que no me corresponden".

Esta mañana, igualmente, publicó un video en el que denuncia que ha recibido mensajes de odio luego del trino de Miranda. "No le deseo nadie a esto, mucho menos a una mujer", dice.



Explica que firmó la carta porque "allí se planteaba un hecho cierto y es que la propuesta de gravar a las iglesias fue hundida en la plenaria del Senado con las mayorías. En la carta se alertaba el riesgo que corre hoy la conciliación de la reforma tributaria que es un interés de superior jerarquía".

