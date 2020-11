Proponen que congresistas donen salario para damnificados del huracán

Cada vez son más las voces de solidaridad y apoyo con los habitantes de archipiélago de San Andrés y Providencia, donde este fin de semana el paso del Huracán Iota dejó un panorama desolador.



Los primeros reportes revelados por el Gobierno dan cuenta de que el 98 por ciento de la infraestructura de Providencia fue afectada por la fuerza de los vientos este lunes festivo, al igual que San Andrés, donde aún permanecen barrios completamente inundados y viviendas sin techo.



Tras lo ocurrido, miles de personas se han unido para recoger ayudas y se han establecido mecanismos virtuales para que los ciudadanos puedan hacer donaciones.



Información importante para ayudar a los damnificados de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Red de voluntarios para Damnificados del Huracán #Iota

A estas propuestas para apoyar a los damnificados se unió una que lanzó este martes el senador Gustavo Bolívar, que no dejó de causar polémica: que los congresistas donen parte de su salario para enviar ayudas a los afectados por esta tragedia.



Bolívar propuso que los “gastos de representación de congresistas - seguimos trabajando en casa - sean transferidos a ayudas para damnificados”.



Los llamados gastos de representación de los legisladores son un componente muy importante de la asignación mensual que reciben los congresistas, este dinero es cercano a los 14 millones de pesos.



El senador de la llamada Lista de la Decencia también propuso que los más de 300 millones de dólares que el Gobierno le iban a prestar a Avianca sean destinados para atender la emergencia. No obstante, según expertos, esto no es tan sencillo pues en el Estado no se puede transferir dineros de ‘un bolsillo’ a otros de manera inmediata.



El presidente Iván Duque, quien lidera el puesto de mando unificado para atender la emergencia, fue contundente al señalar que la propuesta es un plan de reconstrucción para ejecutarse en 100 días, iniciativa que debe quedar determinada esta misma semana.



"Tenemos que poner en marcha un plan de reconstrucción (...) que podamos hacer la mayor transformación en un periodo de 100 días o menos. Ese es un reto muy grande", aseguró el Presidente.



Sobre las 9.30 de la mañana el presidente Duque, acompañado de buena parte de su gabinete partió desde Cartagena en un avión rumbo a San Andrés, no solo para coordinar las acciones de ayuda, sino para verificar sobre el terreno la situación. Su idea es ir hoy mismo hasta Providencia.



