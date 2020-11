Las otras ‘tormentas’ que se viven San Andrés y Providencia

Devastación e incertidumbre es el panorama que se vive hoy en San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota, cuyo ojo alcanzó a estar a 8 kilómetros de la isla y fue azotada por vientos de hasta 230 kilómetros por hora.



Hasta el momento, por el reporte de los propios isleños, se conoce que en San Andrés el evento climático dejó casas destechadas, vías en mal estado y barrios completamente inundado, mientras que en Providencia el panorama es aún más desolador, pues se habla de una destrucción de infraestructura del 98 por ciento.



Justamente, la representante de San Andrés y Providencia Elizabeth Jay-Pang Díaz, quien hace presencia en el lugar, entregó un reporte de la difícil situación que se vive en este momento y reveló las otras 'tormentas' que se viven en la zona, como los impactos de la pandemia y la erosión en las playas. .



¿Cuál es la situación en este momento en el archipiélago?



La situación es bastante crítica tanto en San Andrés como en Providencia. Hay casas destruidas y otras inundadas, las vías están todavía en recuperación, porque el mar llevó muchas rocas hacia la carretera, tenemos vías destruidas. En Providencia la situación es mucho más caótica, allá si lo perdieron todo, no tienen agua, no tienen alimentos, están montando cambuches porque todo lo perdieron. Aparte de eso, no hay energía, no hay comunicación. Esperamos que nos podamos recuperarnos pronto, pero eso solo lo podemos lograr si nos unimos.

¿Qué tipo de ayudas se necesitan?



Se requieren materiales de construcción, agua potable, carpas, frazadas, se necesita vestido. En Providencia se necesita absolutamente de todo, desde linternas hasta alimentos, allá lo perdieron todo. Están tratando de evacuar algunas personas hacia San Andrés.

¿Para atención médica cómo hacen en Providencia?



Hace más de 10 años que no nace un niño en Providencia, tienen que ir a San Andrés. La situación del puesto de salud era muy precaria y ahora se acabó, el huracán lo destruyó. Están tratando de evacuar hacia San Andrés a las personas que están con alguna herida.



¿Cómo debe ser el plan de contingencia para atender esta emergencia?



Debe ser un trabajo mancomunado, entre el Gobierno Nacional, departamental y todas las fuerzas vivas. Necesitamos trabajar rápidamente, pero de una forma organizada, requerimos mejorar el sistema de agua, establecer un sistema prioritario de alimentación, avanzar en la reconstrucción.

Elizabeth Jay-Pang Díaz Foto: Cortesía

¿Cómo hacer para que ante un evento natural de este tipo no se presente un impacto tan grande en esta zona?



De toda tragedia siempre viene una oportunidad de mejorar y es el momento de mejorar, porque nosotros sabemos de toda la vida que San Andrés para esta época siempre está afectada por tormentas tropicales.



Necesitamos un buen hospital que responda, que con la primera brisa no se vaya a caer. Necesitamos tener una unidad de gestión de riesgo que responda a las necesidades del territorio: tener motobombas, tener motosierras, tener instrumentos para evacuar personas. Y eso es lo que no tienen San Andrés y Providencia. Es el momento para que podamos prepararnos.



O sea que el archipiélago está azotado por tormentas de todo tipo, no solo eventos naturales…



Correcto, desde el inicio de la pandemia no hemos podido levantarnos, hemos tenido siete meses en los que no nos llega un turista, la economía está en el piso. Hay que recordar que la canasta familiar en San Andrés cuesta cuatro o cinco veces más que en otras partes del país, porque tenemos que pagar todo el transporte de los alimentos por mar y el movimiento portuario en dólares. La situación económica es bastante es difícil.



Estamos solicitando ‘desdolarizar’ la economía en San Andrés ¿una persona que gana el mínimo cómo hace para pagar la canasta familiar aquí, más la educación y la salud? La situación es bastante complicada.



Es momento para que el Invias, la Corporación Autónoma Regional, corporaciones ambientales y otras entidades trabajen para parar la erosión en las playas, porque si no, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones. Es momento de organizarnos.



¿Le genera algo de tranquilidad el manejo que le está dando el Gobierno a esta emergencia?



Por lo menos la presencia del presidente Iván Duque nos da algo de tranquilidad. Esperamos que lo que están prometiendo se cumpla.



