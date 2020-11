‘En Providencia prácticamente todo lo perdimos’

Devastación e incertidumbre es el panorama que se vive hoy en San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota, cuyo ojo alcanzó a estar a 8 kilómetros de la isla y fue azotada por vientos de hasta 230 kilómetros por hora.

Hasta el momento, por el reporte de los propios isleños, se conoce que en San Andrés el evento climático dejó casas destechadas, vías en mal estado y barrios completamente inundado, mientras que en Providencia el panorama sería aún más desolador, pues se habla de una destrucción de infraestructura del 98 por ciento.



Justamente, la representante de San Andrés y Providencia Elizabeth Jay-Pang Díaz, quien hace presencia en el lugar, entregó un reporte de la difícil situación que se vive en este momento.



“Parece ser que todo lo de Providencia se cayó, toda la infraestructura de vivienda se cayó, no tienen hospital (…) En Providencia todo lo perdimos prácticamente, hasta ahora solo tenemos una persona fallecida, pero hasta el momento no se conoce el reporte de más fallecidos”, indicó la congresista.



La legisladora llamó a la solidaridad de los colombianos, pues este territorio no solo ha sido impactado en las últimas semanas por el huracán Iota sino por otros eventos.



“Estamos pasando problemas muy agudos. Nos golpeó la pandemia, el paso del huracán Eta y ahora el Iota, las vías de San Andrés también fueron afectados, los vuelos están suspendidos, hay muchas necesidades, requerimos frazadas, ropa para la gente, estamos pidiendo el apoyo de todos los movimientos políticos y todo el sector industrial, esperamos que puedan ayudar al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, concluyó la representante.



Sobre las 9.30 de la mañana el presidente Duque, acompañado de buena parte de su gabinete partió desde Cartagena en un avión rumbo a San Andrés, no solo para coordinar las acciones de ayuda, sino para verificar sobre el terreno la situación. Su idea es ir hoy mismo hasta Providencia.



"Mi mensaje al equipo de gobierno es que tenemos que prepararnos para la mayor de las crisis vividas en tormentas tropicales, porque nunca había pasado un huracán de categoría 5", dijo Duque.



Y en ese sentido el jefe de Estado confirmó que se está enviando ayuda , asumiendo la destrucción total del hospital de Providencia. Duque dijo que se están llevando dos hospitales de campaña, más unas 4.000 carpas.



