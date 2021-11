Se hunde nuevamente proyecto que buscaba regular cannabis de uso recreativo

La plenaria de la Cámara de Representantes hundió nuevamente el proyecto de acto legislativo que buscaba la regulación del consumo adulto de cannabis.



Según el representante Juan Fernando Reyes, con 71 votos por el sí y 46 por el no, se aprobó la proposición de archivar el proyecto.

Reyes, uno de los autores de la norma, afirmó que el proyecto se hundió sin siquiera ser debatido.



Además, el representante fue enfático en que el cannabis genera menos riesgos para la salud que otros elementos como el tabaco o el alcohol y afirmó que la guerra contra las drogas en Colombia fracasó, por lo que es hora de avanzar en nuevas legislaciones al respecto.



“¡Vuelve y juega! Quedó archivado (71 vs 46) nuestro proyecto de ley que pretendía regular el cannabis de uso adulto. Otra iniciativa más que se cae sin siquiera ser debatida. La prohibición es un error que nos ha costado mucha sangre, estamos quedados en corregirlo #HoraDeRegular”, escribió el representante en su cuenta de Twitter.



“Despenalizar el uso adulto del cannabis permitiría al Estado arrebatarle este negocio a las mafias y al microtráfico”, aseguró por su parte Juan Carlos Losada, otro de los autores del proyecto.



Y es que la iniciativa generó gran debate entre los partidos políticos. Algunos de ellos señalaron que Colombia no está lista para esta regulación y afirmaron que la sociedad no era lo suficientemente madura para el uso del cannabis.



Otros afirmaron que no es cierto que este proyecto contribuya al avance económico del país, tal como afirmaron algunos de los autores y defensores del texto.



“No es cierto que vaya a tener ningún impacto económico ni un incentivo que vaya a generar para la economía de nuestro país la legalización del Cannabis recreativo”, afirmó la representante conservadora Adriana Matiz.



En concreto, el proyecto buscaba crear una excepción en el artículo 49 de la Constitución con el fin de permitir el porte y consumo de cannabis por parte de la población mayor de edad en el país.



El texto también establecía la necesidad de que el Estado brindara tratamiento a las personas dependientes y la necesidad de crear una política de prevención y atención para el consumo del cannabis en Colombia.



