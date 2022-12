Cómo se llevará a cabo la iniciativa para que los jóvenes detenidos durante las protestas sociales sean liberados como gestores de paz es la pregunta que se hace el senador Humberto de la Calle, quien asegura que, aunque puede haber algo de "razonabilidad" en la propuesta, hay un vacío en la argumentación del Gobierno liderado por Gustavo Petro en este tema.



(Le puede interesar: Piden reconsiderar la propuesta de liberar a la primera línea).

A pesar de que el senador De la Calle entiende, desde el punto de vista político, que el Ejecutivo quiera tener tolerancia con los jóvenes que protestaron "que seguramente cometieron irregularidades, pero que no son tan graves", el congresista analiza que hay una dificultad en específico en la propuesta para usar la figura de gestores de paz.



"El problema particular del Gobierno es cómo distinguir entre esos casos, donde puede haber algo de razonabilidad y los casos graves. Algunos, incluso, ya condenados frente a los cuales me parece que política y jurídicamente es un paso bastante complicado", arguyó el legislador.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior detalló la propuesta de los gestores de paz. Foto: Presidencia.

De hecho, explica De la Calle, la Ley de 418 o de Orden Público que fue prorrogada en el Legislativo no otorga facultades para suspender procesos o suspender la ejecución de una pena.



"Cuando se habla de suspender órdenes de captura, se está diciendo algo irrealizable porque esas órdenes ya se cumplieron. Estas son personas que están siendo juzgadas, me parece que hay un vacío en la argumentación del Gobierno, que es grave", añadió.



(Puede ver: Alfonso Prada: 'hay disposición para que policías presos sean gestores de paz').



En ese orden de ideas, el parlamentario llamó al Ejecutivo a remediar ese supuesto vacío mediante un proyecto de ley que sea discutido en el Congreso.



"Esto no es santanderismo. Ahora dicen que el que se apegue a la ley es un santanderista. Es un tema crucial del estado de derecho, estamos trabajando con el corazón del estado de derecho, que es la capacidad del Ejecutivo de incidir en decisiones judiciales", puntualizó De la Calle.



Para este martes (6 de diciembre) está previsto que el Gobierno, según anunció el ministro del Interior Alfonso Prada, presente la normativa para estas gestorías de paz. Está por verse, entonces, si se atan los cabos en el presunto vacío del que hace mención el integrante del Partido Verde Oxígeno.



(Siga leyendo: 'Este Gobierno recibe el país quebrado': 'Pablo Beltrán', jefe negociador Eln).



Redacción Política.