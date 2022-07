El senador electo con el aval de la plataforma política Verde Oxígeno, Humberto de la Calle, presentó ayer, 29 de julio, una renuncia a la prima de localización y de vivienda, los cuales son fijados por el gobierno. Según argumentó De la Calle, esto hace parte de su "promesa de campaña" para la reducción de los elevados salarios de los congresistas.



"Renuncio a aquellos elementos que el gobierno puede fijar, como son la prima de localización y de vivienda, ya que no existe una justificación en mi caso para ellos", señaló De la Calle en una carta dirigida al secretario general Senado, Gregorio Eljach Pacheco.

Y agregó: "(...) es necesario recordar, que la Corte Constitucional en la sentencia C 608 de 1999, se pronunció justamente sobre el literal 11 del artículo en cuestión y señaló que “la disposición no establece directamente tales prestaciones y no las hace obligatorias o forzosas para el Ejecutivo, que en sus decretos puede o no contemplarlas, según que, en su concepto, las circunstancias lo justifiquen o no”.



En las últimas semanas, se ha generado toda una controversia después de que los congresistas de la bancada de gobierno, Cathy Juvinao, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar y, también, el presidente de la Cámara alta, Roy Barreras, radicaran un proyecto de ley de reforma del Congreso que, entre otras cosas, busca que haya modificaciones en el régimen salarial de los legisladores.



En el proyecto se establece que la remuneración de los congresistas no podrá exceder los 25 salarios mensuales, cerca de 28 millones de pesos. Actualmente, el sueldo ronda los 34 millones; sin embargo, en el acto legislativo que presentaron los parlamentarios se señala que el ajuste no sería efectuado, sino hasta el 2026, cuando termine el periodo constitucional que acaba de iniciar.



Por lo que algunos políticos y senadores, entre ellos, Humberto de la Calle han asegurado que "nuestro período empieza en 2022 no en 2026" y en ese sentido segura que el elevado salario de los congresistas debe tener modificaciones de manera pronta. "Quienes prometimos en la campaña que íbamos a modificar eso, lo tenemos que hacer a la mayor brevedad".

Quienes hemos apoyado la rebaja a nuestros sueldos debemos ser coherentes y comprometidos con lo que dijimos. Nuestro período empieza en 2022 no en 2026.



Es urgente recuperar la confianza de la gente en nuestras instituciones y para eso debemos cumplir. pic.twitter.com/fR7gRk98Xz — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 28, 2022

Además, De la Calle señaló que el "propio gobierno puede modificar una parte de la remuneración" de los congresistas que hacer parte del parlamento colombiano. Por lo pronto, el senador mencionó que la renuncia a su prima de vivienda y localización hace parte de la promesa que hizo en campaña.

