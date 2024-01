'Petro no se inventó la violencia, pero estamos en medio de un fenómeno explosivo'

A propósito del secuestro del registrador del Chocó, Jefferson Elías Murillo, y el atentado contra el alcalde de Tumaco, Fénix Henao, que se registraron este sábado 6 de enero en la noche, el senador Humberto de la Calle hizo un nuevo llamado sobre la ola de violencia que atraviesa el país y dijo que el Estado Democrático está en riesgo.



"No podemos seguir así. Cada atentado es igual a otro. Repudiable. No podemos condenar unos y silenciar otros. Un mínimo y genuino acuerdo nacional es una sociedad unificada contra la violencia. Ninguna idea, ningún color político justifica la violencia", dijo en su cuenta de la red social X.



De la Calle insistió en que debe de haber un pacto universal contra la violencia que no solo la condene, sino que exija a todas las autoridades a actuar de manera inequívoca.



"Disenso si, pero estamos regresando a una situación medianamente superada. Lo digo así para que no sea propaganda ni retórica inflamada", aseveró el senador, quien fue jefe el equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.



Y agregó, en otra publicación en la misma red social, que la violencia no es exclusiva de este gobierno, pero se ha incrementado en los últimos meses.



"Reitero: no digo q Petro se haya inventado la violencia. Pero si digo que que estamos en medio de un fenómeno explosivo. No es solo inseguridad. Es la prevalencia del Estado democrático lo que está en juego. El neofeudalismo no puede ganarle la pelea a la República".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA