‘Por resultados, era más eficaz Petro senador que el presidente’: Humberto de La Calle

En un ejercicio de balance de fin de año, el senador Humberto de la Calle analiza el panorama político después de un agitado 2023. Aunque no se atreve a predecir cómo será el Congreso en 2024, sí afirma que será una legislatura crucial. Por otro lado, reflexiona sobre el presidente Gustavo Petro.

Tras el paso de la reforma de la salud en la Cámara, ¿cómo cree usted que ahora será su trámite en el Senado en este 2024?

Me parece imposible de predecir. No dudo que va a ser más difícil para el Gobierno. Habrá un voto finish en la Comisión y, si el proyecto logra pasar, el ambiente en la plenaria será muy duro.

¿Cómo están las cuentas?

El Gobierno ha logrado acumular un número de votos a su favor que, aunque inorgánico, no deja de ser poderoso. No descarto que pueda ser aprobado. Seguramente con modificaciones. En este escenario, la pregunta hipotética va a ser esta: ¿De verdad la iniciativa resuelve los problemas que, con razón, el Gobierno ha detectado? ¿Una transición de dos años no es ilusoria? ¿Cuánto es el costo fiscal?

En general, ¿cómo vislumbra usted el tono de la relación del Senado con el Ejecutivo?

Sin duda el tono será de una mayor independencia. Entre otras cosas, porque el presidente Name así lo ha proclamado y con esa bandera fue elegido. Pero tendremos votaciones reñidas en la plenaria.

Existe la percepción de que con excepciones, entre ellas usted, el nivel intelectual de este Congreso es muy bajo. ¿Usted cree que es así?

Una idea que siempre ronda sobre la calidad de los congresos es su nivel intelectual, pero la otra dimensión es la representatividad. ¿Se espera que el Congreso sea una élite de seres superiores o, por el contrario, un grupo de ciudadanos de diversas andaduras que representen mejor la totalidad de la sociedad con sus virtudes y defectos, portadora de un cierto sentido común? Yo me inclino más por la representatividad que por la excelencia. Ahora bien, lo que sí sé es que en el Congreso no hay bobos.

Y sí unos muy ‘vivos’...

Hay unos más activos que otros, unos más ilustrados, también unos más avivatos y, sin duda, algunos muy cerca del código penal. Pero la verdadera medida no es esa, es su desprestigio, sus malos pasos, sus discusiones ocultas. Hay que reconocer que desde el punto de vista de su pulcritud, los congresos vienen en decadencia y esto es más agudo en Colombia.

En el pasado, hubo varios congresos donde brillaban los oradores, ahora lo hacen los activistas. ¿Qué significa esto para la política?

Es un tema clave. ¿Qué se hicieron los grandes debates? No creo que sea falta de qué se diga y quiénes lo digan. Su propia pregunta da en el clavo, o al menos en una de las causas, lo que se ha transformado es la comunicación.

¿En qué sentido?

La profusión de mensajes, su abundancia y el carácter vertiginoso de la sociedad contemporánea produjeron esa decadencia de los grandes discursos. Las redes exigen comprimir el mensaje a 140 caracteres. La televisión solo te presta menos de 60 segundos. Aquí la decadencia no es tanto del Congreso, sino de la comunicación que ha optado por el camino fulgurante más que por la reflexión.

¿Y eso cómo impacta en el Legislativo?

En ese escenario, llega más a la masa el influenciador que el intelectual, sobre todo en el campo de la política. Hoy hay congresistas que transmiten en vivo desde el propio recinto el curso de los acontecimientos. Es la política del eslogan la que ha impuesto un esquema. El Congreso simplemente se adapta.

Hay síntomas de un desinterés de parte de las audiencias por la política. ¿Por qué será?

Esto arranca de antes. Los partidos eran los grandes procesadores de la unificación de los mensajes en un marco que ahora, con el pluralismo y la postmodernidad, ha desaparecido. Ya no hay partidos que sean capaces de conducir a sus adeptos con mensajes integrales. Es la época de la dispersión.

¿La política se dispersó?

El Congreso era el monopolizador de la discusión y los partidos elaboraban el mensaje y el reparto. Ahora la política no solo está en el escenario, sino que brota por los pasillos del teatro, en las escaleras y hasta en los camerinos. Y el resultado es polifónico y, quizás, un tanto desorganizado.

¿Y los temas que se discuten son otros?

Las “causas” políticas se vuelven más identitarias: los del aborto y sus enemigos, los de la eutanasia y los que creen que la vida pertenece a Dios, los del matrimonio de personas del mismo sexo, los que desean que la mascota haga parte de la noción de familia, los que adoran al Estado y los que lo detestan. Ese cúmulo de identidades, a veces incluso contradictorio, desdibujó los partidos.

¿Y el papel de los partidos?

Probablemente el desinterés es hacia las viejas formas, hacia el añejo lenguaje político. Pero, en cambio, veo una sociedad en ebullición que ha roto los moldes. Esa nostalgia por los partidos es poco realista. Los partidos que conocimos se fueron y no volverán, salvo que un dictador los imponga.

Pero uno de los hechos políticos de este 2023 fue una bonanza de partidos. Ya son cerca de 40.

Lo malo no es que se debilite la ‘partidocracia’, sino que se pretenda lograr ese objetivo aumentando la dosis. Tenemos una de las políticas más reguladas del mundo a través de leyes que no se cumplen. Basta mirar la charada en que se ha convertido la financiación de campañas. Sí creo en que es mejor una política más abierta, pero la respuesta no es crear cada día organizaciones casi anónimas, con poco sustento, con la pretensión de que aumentando los incentivos de una multiplicidad de partidos de pacotilla, la democracia va a ser mejor.

La política es el arte de la seducción, pero se teme que en la legislatura que viene imponga “la mermelada”. ¿Lo cree así?

Pero es un cuento viejo. ¿Hace cuánto los gobiernos usan incentivos al menudeo para salir adelante? La línea clave es la corrupción. Es una hipocresía aplaudir a unos congresistas que acuden al Gobierno a presionar por una gran obra pública, una autopista o una enorme hidroeléctrica. En cambio, se mira por encima del hombro al parlamentario de las lejanías que solicita un puente para que los niños no se demoren dos horas en llegar a la escuela.

No hay diferencias...

En uno u otro caso, el problema no está en la disposición del Gobierno sino en el pacto de dañado y punible ayuntamiento que termina convirtiéndose en un cohecho. A veces la justicia logra reaccionar, otras veces no y se va diseminando ya no el viejo clientelismo, sino la cooptación completa de las entidades públicas, incluyendo no solo los empleados, sino la contratación y toda clase de granjerías y privilegios. En eso creo que la degradación ha sido vertiginosa.

¿Por qué?

En los años sesenta, la izquierda, con el altavoz de la guerrilla, detestaba la democracia burguesa. Hoy la cosa ha cambiado. Es en general la izquierda la que se atrinchera en el sufragio. El espacio vacío lo llena el populismo que puede ser de izquierda o de derecha. El populismo es una herramienta del poder irreflexivo y demagógico, sin importar de qué color se pinta. De otro lado, estoy viendo un fenómeno nuevo y no sé si sea un endemoniado complemento de la mermelada. Muchos congresistas dicen: “Este proyecto es malo, pero no me voy a distanciar del Gobierno por eso. Dejemos que la Corte decida”.

¿La Corte Constitucional hoy es la reina?

Hemos creado una tercera cámara. La Corte Constitucional ha sido una gran protagonista de nuestros avances. Si de algo me enorgullezco es de mi papel en su creación. Pero el Congreso no puede caer en la molicie y la indiferencia y poner a la Corte en el papel de escudo humano.

Usted conoció muy bien al Petro senador y ahora ve al Petro presidente. ¿Qué diferencias encuentra?

Si uno lo juzga por los resultados, era más eficaz el Petro senador. Claro está, en el sentido de que su tarea era fundamentalmente llevar un mensaje y destapar. Eficaz porque lo logró. Como Presidente tiene mayor caja de resonancia. Es claro que él lucha por un papel incluso en la comunidad internacional. Pero si miramos el gobierno como administración, ha sido más testimonial que ejecutor. Más demoledor que constructor. Claro que el cambio requiere demolición, pero no para dejar un vacío o solo un registro literario.

Los indicadores muestran una ejecución muy baja. ¿Por qué?

Lo que acabo de decir. La pasión del Presidente no es la gestión. Le ha faltado un primer ministro que haga la gerencia. Una especie de Germán Montoya. No sé si Laura Sarabia lo logre. El Presidente aún tendría tiempo para conseguir metas concretas, pero eso exige un golpe de realismo que no se ve con nitidez en su retórica.

Hablando de Petro, pasaron el 2022 y el 2023. ¿Cómo cree que será el Ejecutivo en este 2024?

Es tal la cantidad de mensajes cruzados que es difícil seguirle el paso al Presidente. No sé si sea una estrategia o si es que se mueve solo a base de impulsos. Los llamados al Acuerdo Nacional se entremezclan con lecturas de la historia de Colombia bastante pugnaces. Basta mirar las últimas semanas. De la buena reunión con los cacaos pasamos a la diatriba y al odio. Luego de la comisión para reforma a la justicia, que está muy bien, llegamos al discurso del 21 de diciembre, cuya retórica es arrasadora: “No va a venir la derecha a borrar lo que he hecho” afirmó. ¿Eso no lo deciden los electores? Un mensaje frente al cual uno se debate entre la preocupación y la perplejidad.

Humberto de la Calle y Gustavo Petro Foto: EL TIEMPO - @DeLaCalleHum

Hay quienes consideran que Petro era necesario...

La gobernanza previa a Petro era insostenible. Petro era una necesidad. Pero ahora el temor es que el cambio se convierta en una frustración. No es solo el Presidente, la izquierda puede resultar damnificada si es inferior al desafío de impulsar un gobierno que cambie las cosas, pero que tenga la habilidad de articular eso con realidades complejas de modo que abra caminos en vez de cerrarlos. El peor escenario para Petro es quedar atrapado en una república gramatical. Su insistencia en el golpe blando parece más bien una vacuna anticipada para explicar la posible frustración.

Hay quienes creen que la campaña electoral del 2026 se adelantará para este 2024. ¿Usted lo ve así?

Pues digamos que propiamente la campaña no necesariamente. Es decir, no tanto actos de campaña, pero la discusión sobre la sucesión sí está presente ya en muchos colombianos.

Y hay quienes creen que en Colombia se le está abriendo la puerta a una opción tipo Milei como ocurrió en Argentina.

Es una realidad posible y a la vez muy triste. La inseguridad rampante y el creciente descontrol territorial afectan a la sociedad de manera muy profunda. En las últimas encuestas globales, en Colombia hay una caída del aprecio a la democracia más alto que en casi todo el resto de Latinoamérica. Y lo que sustenta eso es que muchos prefieren sacrificar libertades y democracia con tal de vivir seguros.

Pero también está la otra cara, enero arranca con la buena noticia del anuncio del cese del secuestro por parte del Eln. ¿Cómo valora usted esto?

Sí es una buena noticia. Ese grupo había sido muy reticente en ese tema. El Gobierno logró sortear eso, lo cual genera esperanza. Al menos abre un espacio para que la mesa continúe.

Arranca 2024 con fenómenos de violencia de hace 60, 70 años: guerrillas, grandes territorios sin Estado. ¿Por qué?

Toda esta saga violenta hunde sus raíces en el pasado. Problemas agrarios se sumaron a la incidencia de la guerra fría en nuestro territorio. Vinieron luego tensiones políticas que encontraron albergue en condiciones de injusticia social. Cuando terminó la guerra fría ya nos había llegado el narcotráfico, de modo que nos quedamos con guerrillas autosuficientes, a diferencia del resto de Latinoamérica.

¿Qué pasó con el Estado?

Tampoco ayudó una estructura de poder poco participativa, al lado de una crónica incapacidad para que el Estado hiciese presencia efectiva en muchos sitios. Alguien dijo que tenemos más territorio que soberanía.

Pero ¿nunca vamos a tener paz?

Estamos en el punto en que todavía la esperanza subsiste, pero nada va a ser producto de un milagro. La alquimia de la construcción de paz es compleja, pero no es cuestión de palmaditas en la espalda. Se necesita paciencia pero también rigor, método, y manejo adecuado del componente de fuerza.



ARMANDO NEIRA

Editor de Política