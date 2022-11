El trámite de la reforma al Código Electoral no está saliendo tan rápido como el Gobierno esperaba.



La prioridad que desde el Ejecutivo se le dio a este proyecto fue tal que un día después de que el presidente Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República, en el Congreso se radicó de nuevo el proyecto de ley que moderniza este código, el cual se aplicaría para las elecciones locales del próximo año.



Pero, ¿por qué lo radicaron de nuevo si ya había pasado su trámite desde el Congreso anterior?



La raíz de este asunto es que la Corte Constitucional lo dejó sin efectos debido, entre otras razones, a algunos vicios de forma durante su discusión y aprobación. Ante esto, el proyecto no pudo ser sancionado.



Desde el 8 de agosto hasta la fecha han sucedido varias cosas que han retrasado su trámite en el Capitolio.



En un inicio, el Gobierno envío un mensaje de urgencia para poder agilizar las discusiones, pero finalmente lo retiró luego de que varios partidos - incluyendo al Pacto Histórico - expresaron sus dudas, pues consideraban que hay muy poco tiempo para discutir los 300 artículos, así como que este proyecto no reúne los verdaderos cambios de las reglas electorales.



Otro reparo lo hizo la representante Catherine Juvinao, quien denunció que el mensaje de urgencia era supuestamente para "pagarle un favor" al registrador Alex Vega.



Sin mensaje de urgencia, el proyecto no se discutirá en comisiones conjuntas y continuará su trámite ordinario como ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado de la República, donde originalmente se radicó.

Gobierno y Registraduría en la radicación de la reforma al Código Electoral. Foto: Prensa Ministerio del Interior

Sin embargo, el senador Humberto de la Calle, este 28 de noviembre alertó de que se está buscando acelerar este trámite de nuevo.



"Quiero enviar una voz de alarma. A las 6:15 de la tarde de hoy presentaron una nueva ponencia para el código electoral con 900 y pico de páginas. Citaron para mañana a las 9 am", aseguró.



El congresista explica que, al parecer, lo que se dice en los corredores del Congreso es que con esta nueva ponencia se pretende lograr rápidamente la aprobación de la modernización del Código.



"No entendemos el afán del Gobierno. Hay tiempo, ya no hay mensaje de urgencia. No vamos a permitir que esto se haga de forma atropellada. Ahí hay una serie de decisiones buenas, regulares y otras malas", agregó.



De la Calle advirtió que se tomarán el tiempo necesario para analizar con "atención y cuidado" cada artículo. "Quiero advertir que mañana (martes 28 de noviembre) no aceptaremos que nos lleven a eso que se llama 'ferrocarriliar' un proyecto".



Ante esto, el presidente del Senado, Roy Barreras, le respondió con ironía: "No hay tanto afán, solo llevamos 40 años con unas normas electorales viejas. Anteriores a la Contitución del 91".

De izq. a der. el registrador Nacional, Alex Vega; el presidente de la Cámara, David Racero, y el del Senado, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

Barreras añadió: "Pero es cierto, ya no hay afán, retirado el mensaje de urgencia ya no podrá aplicarse en 2023, así que esas elecciones serán con las mismas viejas normas y tendremos un año para aprobarlo".



El senador del Pacto Histórico, igualmente, este lunes confirmó que en esa nueva ponencia quedó eliminado un polémico artículo que criticaron desde la oposición. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue quien lo alertó.



Se trataba de una parágrafo del artículo 89 que decía: "Podrá tramitarse la corrección del componente sexo de los menores de edad a partir de los cinco años".



Ponencia del Código Electoral. Foto: Archivo particular

En este sentido, Barreras aseguró: "No tiene ninguna viabilidad, riñe con toda lógica. Esto parece verdaderamente delirante, hasta donde conozco. El Código Electoral original, que fue aprobado por el Congreso pasado, con el voto nuestro, moderniza el sistema muy viejo que tiene 40 años", le dijo a Blu Radio en la mañana de este lunes.



Luego de estas polémicas, el ambiente entonces en el Congreso no parece estar tan alineado con la idea de sacar adelante esta aprobación lo más pronto posible, pues quieren tener el tiempo suficiente para analizar los más de 300 artículos que incluye esta modernización.



Así que la posibilidad de que estos cambios apliquen para las elecciones del 2023 está en el limbo.

Aura María Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA