La dura carta que Humberto de la Calle le envió a Luis Almagro, secretario de la OEA

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sorprendió este jueves 8 de febrero con un comunicado en el cual respalda la tesis del presidente Gustavo Petro de una supuesta "ruptura institucional" y habla de unas "amenazas de interrupción del mandato constitucional" del jefe de Estado.



En el texto no se refirió al bloqueo que se presentó ayer en los accesos al Palacio de Justicia, donde los magistrados y funcionarios estuvieron encerrados por más de cinco horas. Sin embargo, horas después, la OEA emitió otro comunicado en el cual pidió respeto por la autonomía de la Rama Judicial.



El senador Humberto de la Calle respondió a este pronunciamiento en una dura carta que le envió al secretario. Esto es lo que dice la misiva:

"Me dirijo a Usted en mi condición de Senador de Colombia, organismo en el que he adoptado frente a nuestro gobierno una posición independiente dentro de la nomenclatura que la ley permite, ajena tanto a la bancada de gobierno como a la de la oposición.



Y lo hago con una mezcla de sorpresa, estupor y disgusto por las expresiones que contiene su comunicado del 8 de febrero de 2024 en el que usted hace afirmaciones sobre la situación de Colombia, no solo absolutamente inaceptables sino ajenas por completo a la realidad de nuestro país.



Sin una mínima verificación “exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático de Colombia”, afirmación ya de por sí grave, a la cual agrega Usted con desusada osadía que “condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del Presidente Petro”.



Difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana. Quizás sirve de atenuante a su enorme desatino el que como es sabido, la OEA es un organismo compuesto por los gobiernos de la región. Es claro que Usted optó por divulgar la tesis que ha sostenido el gobierno de Colombia. Usted optó por la vía fácil de alejarse de la verdad creyendo cumplir así su tarea en la OEA. Pero lo ha hecho con aseveraciones tan categóricas que exigían una previa y mínima verificación que le hubiese permitido utilizar el lenguaje equilibrado que se esperaría de un dignatario de tan altas responsabilidades.

Fotografía cedida por la OEA del secretario general de la entidad, Luis Almagro, durante la Asamblea General virtual. Foto: EFE/ Juan Manuel Herrera/OEA

Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las fuerzas armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe. Usted tenía la mínima obligación de escuchar otras fuentes para no caer en este lamentable desacierto.



Colombia padece mil dolencias y está afectada por serias deficiencias. Pero no ha sido ni será un país de golpistas. Lo invito no solo a mirar la realidad actual, sino a repasar la historia de Colombia. Esta no es tierra de golpes de Estado. Su falta de rigor lo ha llevado a ofender en lo más profundo el talante y la vocación democrática de los colombianos.



Pero hay forma de reparar el grave daño que nos ha causado. Inspírese en el Capítulo sobre la Promoción de la Cultura Democrática de la Carta Democrática Interamericana para que convoque un foro amplio en el que Usted escuche todas las visiones, del cual obviamente no esté excluido el gobierno. Un encuentro multipartidista al que concurran todos los componentes de esta sociedad, lo cual le permitirá ayudar a superar nuestros problemas en vez de hacer afirmaciones tan extraviadas como la de su comunicado".



Humberto de la Calle

Senador de la República

