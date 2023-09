El senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe de la delegación del Gobierno durante los diálogos de paz permitieron la extinta guerrilla de las Farc, insistió en que no se puede negociar con traidores del acuerdo.



"Estas bandas criminales tienen además un problema muy serio para el tratamiento de sometimiento, que es lo que dice el Gobierno, y es que no hay una legalidad", dijo el congresista en entrevista con Noticias RCN.



De la Calle ha sido uno de los principales opositores a hacer negociaciones de paz con quienes firmaron el acuerdo de paz que alcanzó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con los comandantes de la extinta guerrilla, el cual permitió la desmovilización de la mayoría de los miembros de este grupo.



De la Calle (der.) y Márquez (izq.) lideraron los diálogos de paz en La Habana. Foto: EFE

De hecho, durante los debates de la prórroga y modificación de la ley de orden público, conocida por el actual gobierno como la ley de 'paz total', pidió incluir en el articulado que no se pudiera negociar con los desertores, pero el Gobierno y las mayorías del Congreso negaron su propuesta.



Esto, teniendo en cuanta que en ese momento, a finales del 2022, ya había acercamientos con Iván Márquez, quien firmó la paz en 2016, se iba a posesionar como senador, pero se vio involucrado en un caso de narcotráfico junto a Jesús Santrich y volvió a las armas.



"A mí sí me parece un poco desalentador para quienes han cumplido, que son 13.000, que el que se sale luego tiene opciones de continuar. No es una negociación del acuerdo, porque el Gobierno ha dicho que no va a renegociar. Pero va a hablar con ‘Márquez’, cuando lo que deberían hacer es que él se someta a la justicia. Pero el Gobierno y sus mayorías decidieron que era un elemento esencial para la consecución de la ‘paz total’ y uno como congresista tiene que aceptar. Este es el método republicano de tomar decisiones", afirmó en octubre del 2022 en entrevista con este diario.

Alias Iván Mordisco durante un encuentro del 'Estado Mayor Central' en Caquetá. Foto: EFE / Ernesto Guzmán

Y agregó que "cuando hablamos de desertores estamos aludiendo exclusivamente a quienes firmaron el acuerdo y luego huyeron para tomar las armas y regresar al combate. Eso es distinto a las disidencias, que desde un comienzo se ausentaron de las conversaciones y no estuvieron de acuerdo. En el caso de estos desertores me parece que el mensaje para la sociedad colombiana es muy malo, porque no puede suceder que el que faltonea a la sociedad, a su propio grupo, al Gobierno y a sí mismo —eso hicieron el señor ‘Márquez’ y su ‘Segunda Marquetalia’— pues tiene una segunda oportunidad".



En ese sentido, este no es el caso de 'Iván Mordisco', jefe del Estado Mayor Central de las Farc, una disidencia que no firmó la paz, por lo que con ellos sí cabe la posibilidad de adelantar un proceso de negociación de paz.



De hecho, en las próximas semanas se iniciará formalmente una negociación, la cual se da tras meses de acercamientos.



Sin embargo, hay bastantes críticas alrededor y dudas alrededor de este proceso, ya que este grupo ha realizado varios atentados terroristas durante las últimas semanas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA