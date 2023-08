Una tensa discusión se armó en el Senado durante el debate del proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas así como de altos funcionarios del Estado, luego de que el senador Miguel Uribe revelara una lista de 12 senadores que reciben "cupo de gasolina", donde, entre otros, se encuentra el nombre de Humberto de la Calle.



"Me pregunto por qué unos sí pueden y ellos no pueden pagar la gasolina ganándose esta plata", aseguró el senador Uribe, quien desató una dura polémica tras dar los nombres. "Genera indignación es que por qué a unos les pagan la gasolina. No deberían pagarle a nadie la gasolina", agregó.

Ante esto, De la Calle explicó que, en su caso, se trata de decisiones y normas del Estado que conciernen la seguridad de los expresidentes y vicepresidentes: "El Decreto 1069 de 2018 dice que los expresidentes y exvicepresidentes de la República tienen un esquema propio, distinto al de los congresistas, que es al que yo estoy sometido".

Según este Decreto, los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República de Colombia tendrán asignado un Oficial Subalterno o Superior de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, quien fungirá como Edecán, el cual será seleccionado de una terna que para el efecto les presente el Ministro de Defensa Nacional.

Asimismo, contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio, conformado por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, "el cual se determinará de acuerdo a los resultados del estudio de nivel de riesgo que elabore la Policía Nacional".

Si bien señaló que no considera esto una agresión, manifestó que "si se piensa que es un privilegio yo formalmente le estoy pidiendo al Gobierno que revalorice esta norma y decida si la deroga para todos los beneficiarios que son los expreisdentes y exvicepresidentes".

Por último, concluyó que la mención de su nombre en la lista "no es producto ni de privilegios ni de lagarteo. Son decisiones del Estado que yo no puedo controvertir", indicó.

Los otros integrantes de esta lista vienen siendo Iván Cepeda, Piedad Cordoba, Robert Daza, Gloria Flórez, Jahel Quiroga y AIida Avella (Pacto Histórico) y 5 senadores del partido Comunes.

El senador Alexander López, del Pacto, tildó de “miserables” a quienes sacan una lista y cuestionan los esquemas de seguridad de congresistas cuya vida está en riesgo y hacen parte de partidos que han sido exterminados, como en el caso de la UP.

En esa misma línea, varios de los señalados indicaron que son senadores históricamente amenazados y que “contamos con esquemas de seguridad especiales porque fue el mismo Estado el que cometió un genocidio”.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, autor de la iniciativa que busca reducir el salario de los congresistas, aseguró que envió un derecho de petición para conocer a cuáles congresistas se les está pagando la gasolina e, incluso, los peajes cuando de desplazan por tierra.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA