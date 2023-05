En el Congreso de la República se lleva a cabo el debate del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual contempla 1.154,8 billones de pesos para los próximos cuatro años.(En vivo: Debate en Cámara del Plan Nacional de Desarrollo)

En medio de la discusión, hay un artículo que ha generado controversia en diversos sectores y uno de los más criticados por su votación al respecto ha sido el senador Humberto de la Calle.



El artículo 8, centro de la polémica, contempla que se adopten las 67 recomendaciones que formuló la Comisión de la Verdad en su informe final. Aunque en Senado se hundió, la Cámara lo revivió hoy y su futuro depende de lo que ocurra en la conciliación.

De la Calle votó en contra de esta incorporación y este miércoles explicó sus razones, pues muchos repararon su posición ya que él fue uno de los artífices del Acuerdo de Paz con la otrora guerrilla de las Farc, del cual nació dicha comisión.



El senador explicó que su decisión no fue por motivos personales y reiteró su admiración al trabajo que realizó dicha comisión, liderada por el padre Francisco De Roux. "Me siento orgulloso de haber participado en su creación", señaló.

El senador Humberto de la Calle defendió su voto. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Expuso que es discutible incorporar de esta forma un paquete de 67 ideas en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que, según él, no todas son pertinentes en este momento del debate nacional. Y dice que hay temas de esas recomendaciones que se pueden discutir, pero individualmente, pues introducirlos en bloque legalmente es una "equivocación".



"Se propone cambiar la elección del Fiscal. ¿Qué tiene que ver eso con el PND? ¿Le conviene a Colombia que a un año de elegir fiscal, nosotros comencemos la discusión sobre su forma de elección?", cuestionó.



Otro de los aspectos que se proponen y le preocupa es la propuesta de rebajar el pie de fuerza. "Ese es un tema que se tendrá que afrontar, pero ¿en este momento de inseguridad es bueno abrir esa discusión'? Yo creo que eso es lo contrario de lo que espera la población", aseguró.



De la Calle, igualmente, manifestó que la recomendación de crear una comisión con contenido y asesores internacionales para modificar la política de seguridad nacional y la doctrina militar es "inoportuna" en momentos cuando el país adelanta un diálogo con el Eln y las bandas criminales.



El congresista calificó de "nociva" la idea de crear una comisión internacional contra la impunidad paralela a la Fiscalía y reparó que se quiera crear el Ministerio de la Paz.



"¿Cuál es la función de ese ministerio? Sacar a las fuerzas militares de las obras sociales. Es como estigmatizar a las fuerzas militares cuando acuden, por ejemplo ahora, al Volcán del Nevado del Ruiz a tratar de superar una posible crisis", argumentó.



Por último, el congresista se mantuvo en su posición crítica frente al artículo 8, cuyo futuro se definirá en la conciliación.



"Me reafirmo (...) Introducir esto ahora, así sea solo como una agenda futura, me parece que lo que hace es perturbar el ambiente nacional y esa es la razón por la que me opuse", aseguró. Eso sí, reiteró que no está de acuerdo con demeritar el trabajo de la Comisión de la Verdad ya que, para él, "es un legado muy importante y un trabajo estupendo".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

