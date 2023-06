El senador Humberto de la Calle aseguró que el "golpe blando" del que viene hablando el presidente Gustavo Petro desde hace unas semanas no existe.



El pronunciamiento del congresista lo hizo a propósito del discurso que dio este miércoles el jefe de Estado en la carrera Séptima, en inmediaciones de la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, que fue considerado por algunos sectores como el que podría ser su discurso más polarizante desde que llegó a la Casa de Nariño.



(En contexto: En medio de la crisis, el presidente Petro radicaliza su discurso en la calle)

"El balcón de Petro eclipsa al Petro demócrata. Demasiado odio en el discurso. Preocupan ataques a prensa. No vale decir que toda objeción a las reformas proviene de oscuros intereses. No hay tal golpe blando. Democracia se basa en el pueblo pero eso no rompe la división de poderes", opinó De la Calle en la mañana de este jueves a través de su cuenta de Twitter.



(Siga leyendo: Servicios públicos y Ley 30: el presidente Gustavo Petro anuncia nuevas reformas)

El balcón de Petro eclipsa a el Petro demócrata. Demasiado odio en el discurso. Preocupan ataques a prensa. No vale decir q toda objeción a las reformas proviene de oscuros intereses. No hay tal golpe blando.Democracia se basa en el pueblo pero eso no rompe la división de poderes — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) June 8, 2023

En su discurso, que duró alrededor de media hora y que lo dio en medio de una jornada de manifestaciones convocadas por él mismo para respaldar las reformas sociales que tramita el Congreso de la República, Petro hizo constantes señalamientos a la prensa e insistió que en Colombia se está gestando un "golpe blando".



(En otras noticias: ¿Podrá Petro aprobar sus reformas en medio de la crisis por escándalo de Benedetti?)



No obstante, aclaró que el pueblo que lo eligió no va a permitir que destruyan la democracia, como, según él, sucedió en Perú con el expresidente Pedro Castillo, quien está en la cárcel tras un frustrado autogolpe de Estado que intentó dar en diciembre.

El presidente Gustavo Petro acompañado de miembros del Gobierno Nacional durante su discurso en las marchas. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"Una vez tumben las reformas piensan destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar el Presidente a la Cárcel y cambiar al gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular", comentó el mandatario.



Y agregó: "Pedro Castillo estaba solo, aquí les decimos a quienes están impulsando esta estrategia: Petro no está solo, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle , en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA