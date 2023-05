El senador independiente, Humberto de la Calle, se pronunció este domingo sobre las críticas que se le han hecho a la vicepresidenta Francia Márquez por algunos aspectos de su viaje a tres países africanos.



Sectores de la oposición han criticado el hecho de que la pareja sentimental de Márquez asistió a la gira. También repararon el costo del combustible que implicó el viaje de la vicepresidenta, el cual tenía como objetivo fortalecer la relación con ese continente y abrir espacios de cooperación. La más reciente crítica giró en torno a una imagen que se conoció del viaje en la que una uniformada de la Policía Nacional está cargando una maleta detrás de la funcionaria.

Frente a este panorama, el senador De la Calle mencionó: "Ya está bueno. De verdad. Una cosa es que toda persona pública debe soportar un nivel superior de crítica. Pero esta andanada de odio contra Francia Márquez ya va siendo insoportable".



Agregó que no tiene nada que ver con ella y que casi ni la conoce, pero pidió "un pacto universal de respeto".

Ya está bueno. De verdad. Una cosa es q toda persona pública debe soportar un nivel superior de crítica. Pero esta andanada de odio contra @FranciaMarquezM ya va siendo insoportable. No tengo nada q ver con ella. Casi ni la conozco. Pero hagamos un pacto universal de respeto — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 21, 2023

El presidente Gustavo Petro, por su lado, este domingo replicó el mensaje de la exjefe de prensa de Márquez, quien por la polémica de la maleta dijo: "La vicepresidenta Francia Márquez no sólo desde el primer día carga su maleta. Ella, una mujer de territorio, tiene actos de servicio y amor siempre con su comunidad y su equipo de trabajo. A mi, en mi embarazo, siendo su jefe de prensa durante la campaña, me cedió la silla, me cargó el bolso, me cuidó y así trataba a todo el equipo".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA