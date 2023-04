Ante el revolcón ministerial de esta semana, el senador Humberto de la Calle dio su visión sobre lo que está ocurriendo en el país. Asimismo, expresó algunas reservas en cuanto a los anuncios de nuevas formas de gestionar la relación con el Congreso.



(Puede ver: 'No es una paz chiquita': De la Calle rechaza posición de Petro sobre el Acuerdo).

¿Cómo analiza la decisión del Presidente de cambiar gran parte de su gabinete?

El Presidente desistió de la coalición inicial y optó por una especie de gobierno de partido. En el Pacto Histórico también hay una coalición, pero ahora la decisión del Presidente busca una mayor coherencia interna. En primer lugar, está en su derecho. El Presidente fija las líneas básicas de su política. Ni él está obligado a gobernar con quienes no comparten esa línea ni los partidos pueden ser a la vez de gobierno y de oposición. No es la primera vez. Virgilio Barco escogió el gobierno de partido. Hubo una cierta turbulencia porque acabábamos de salir del Frente Nacional, pero Barco tenía mayoría en el Congreso y eso hace una diferencia. Pastrana gobernó en minoría hasta cuando logró pactar. Todo esto para decir que es una movida normal en la política, que no es una catástrofe. Pero habrá que mirar cuál es el camino real que escoge el Presidente, que ha venido menospreciando el Congreso y que, según dice, puede gobernar con la agitación en las calles. Hay un lenguaje de los ministros y otro del Presidente.

¿Cree que la llegada de Luis Fernando Velasco va a facilitar las cosas para el Gobierno en el Congreso?

Todo depende de los instrumentos de poder real que tenga para negociar. Prada fue un buen operador político. Entre los postulados del Gobierno estuvo la idea de una reforma política para robustecer los partidos y eliminar el tejemaneje al menudeo. Ahora el Gobierno va a buscar negociaciones uno a uno como lo ha dicho Velasco. Esto, además de un contrasentido, genera frustración. El Presidente tiene un discurso iluminado que combina con frío pragmatismo. Muchos de los nombramientos que ha hecho no corresponden a los ideales que adornaron su campaña. La salud es muy importante y hay mucho terreno para mejorar. Pero no es el peor sistema del mundo. ¿Vale la pena convertir el régimen de partidos en daño colateral para salvar esa reforma?

Facebook Twitter Linkedin

Humberto de la Calle llamó la atención sobre la estrategia del presidente de llamar a las calles para impulsar las reformas. Foto: Presidencia

¿La estrategia de ir ‘congresista por congresista’ puede funcionar?

Pues si juzgamos por los antecedentes históricos, hay posibilidad de que funcione, aunque la peluqueada en el Congreso es inevitable. Desde hace muchos gobiernos este ha sido un filón para la gobernanza. Imagino que en los entretelones de la administración se dirá que este punto del cambio mejor dejarlo para después.

¿La salida de Carolina Corcho puede ser vista como un mensaje en pro de acercar posturas con ciertos partidos?

Podría ser. Es demasiado prematuro para examinar qué línea adoptará el ministro Jaramillo. Paradójicamente, el riesgo de una colcha de retazos es grande. Una negociación fragmentada puede ser peor.



(Puede ver: 'Un cese definitivo del fuego es complejo': Humberto de la Calle).

¿Cómo ve la salida de ministros como Ocampo o Cecilia López, a los que se les consideraba los más moderados?

Es producto de la decisión del Gobierno de alinearse frente a las prioridades presidenciales. Es una lástima. Se trata de personas experimentadas. Ampliaban el espectro de opinión del Gobierno. En el caso de Ocampo, su ausencia envía un mensaje de intranquilidad a los operadores internacionales. Su remplazo debe orientarse ahora a brindar tranquilidad. El reemplazo de Cecilia es una persona conocedora del tema. Tiene experiencia. La orientación de Petro hacia la compra de tierras la libera de la necesidad de actuar en forma radical. Pero este camino es difícil y se agota. Es el momento de recordar que en el Acuerdo, la principal fuente de tierras era la recuperación de las mismas en poder de mafiosos y corruptos. Ahí ella puede jugar un buen papel.

¿El Presidente pierde gobernabilidad al anunciar el fin de la coalición?

Depende del éxito de la negociación uno a uno. Pero la pérdida de gobernabilidad se nutre de otras fuentes. El Petro de hoy no es igual al Petro de hace seis meses. Las dificultades, algunas provocadas por errores y otras estructurales, pasan su cuenta de cobro. Y después de las elecciones de octubre 26 no es de descartar que el Gobierno termine debilitado.

Facebook Twitter Linkedin

Humberto de la Calle lamentó la salida de José Antonio Ocampo del Ministerio de Hacienda. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Justamente, ¿qué impacto tendrán las decisiones del Presidente en las elecciones regionales de octubre?

Su activa política social debe rendirle frutos. Pero el panorama poselectoral no podrá ser contundente. Hay infinidad de alianzas y movimientos sociales, de modo que calibrar el resultado no será fácil. No es cuestión de un titular de primera mano. Pero reitero que en varias de las principales ciudades de mayor tamaño el Gobierno no obtendrá resultados favorables. El caso de Bogotá, donde se estrena la segunda vuelta, no parece ser terreno fácil para el Pacto Histórico. Y así en varias.

¿Qué panorama ve para las reformas de este gobierno?

No entiendo desde el punto de vista estratégico por qué Petro puso como catalizador de la crisis la reforma de la salud. Con excepción del círculo de gobierno, nadie cree que tengamos el peor sistema del mundo. Petro ya se hubiese consagrado como un gran reformador de la salud con solo atacar los problemas gruesos: inequidad pronunciada en los municipios alejados, carencia de especialistas, precarización del recurso humano, los hospitales públicos padecen deficiencias crónicas. Hay que volcarse a las comunidades. Equipos extramurales pueden mejorar este punto. El aprecio ciudadano al sistema llega al 70 por ciento, mientras que en Estados Unidos es del 40 por ciento y en el Reino Unido, del 29 por ciento. No es fácil convertir a las EPS en el gran enemigo así hayan cometido errores graves. La reforma laboral va a tener muchos problemas porque deja por fuera la informalidad y el nuevo mercado laboral joven que requiere mayor flexibilidad. La ley de sujeción de los grupos criminales creo que va a pasar porque detecto un ánimo constructivo del ministro de Justicia para incorporar cambios.



(También: Petro no llegó a cumbre de paz a la que invitó a Juan Manuel Santos y a la ONU).

¿Cómo cree que se siga dando la discusión sobre la ley de sometimiento?

Como dije, veo un buen esfuerzo del Gobierno en la búsqueda de ajustes. El problema se deriva más bien de la política de seguridad. Hay cosas buenas en lo que se ha hecho público, pero hay que mirar cuánto trecho hay del dicho al hecho. Yo no voy a afirmar que el Gobierno decretó la operación tortuga de las Fuerzas. Pero sí afirmo que desde los decretos de cese del fuego se crearon unas ambigüedades que las paralizan. La esencia de las Fuerzas es la obediencia. La razón de eso es proteger al ciudadano. Un oficial armado debe tener instrucciones precisas. Para un comandante es un drama distinguir entre una operación ofensiva, prohibida, y otra que busca preservar la comunidad de la criminalidad. En la letra, eso se escribe, en el monte, no es fácil. De ahí se deriva la idea de que hay mucha zanahoria y poco garrote.

¿Le preocupan los mensajes de Petro en los que le pide a la gente que se manifieste en las calles?

Claro. Es que el discurso de los ministros es que la gente tiene derecho a manifestarse. Pero lo que dice el Presidente va más allá. Él ve la calle como algo que minimiza al Congreso, es un lenguaje que afecta el Estado de derecho. Seguramente más tarde la presión se irá contra las cortes. La esencia de su credo es que con su elección, las reformas ya fueron aprobadas. Eso es apenas una ilusión, pero una ilusión peligrosa porque implica una concentración de poder muy arriesgada. En estos casos el consejo es poner a remojar las barbas. ¿Y si el Pacto Histórico es oposición el día de mañana?

¿Cómo ve las palabras del expresidente César Gaviria en las que plantea sanciones para los congresistas que voten por el sí a la reforma de la salud?

Uno de los problemas de nuestro sistema político es que está en permanente contradicción consigo mismo. Veníamos, se supone, en la idea de tener partidos fuertes. Eso implica ley de bancadas y disciplina de partido, salvo los temas de conciencia. Es la forma de eliminar la política del menudeo que es fuente de corrupción. Ahora damos una voltereta y se nos dice desde el Gobierno que la disciplina es antidemocrática, que cada congresista es dueño de una minisoberanía. Todo eso al vaivén de la coyuntura. Así es muy difícil construir un sistema político serio. Y a esto se agrega que hay que llevar a Gaviria al banquillo de los acusados en la Comisión Interamericana. Es el pensamiento anárquico en beneficio de las decisiones de hoy sin perjuicio de los estragos del mañana.



(Puede ver: Código Electoral, ¿otra prueba de fuego para la coalición de gobierno de Petro?).

Esta semana arranca un nuevo ciclo de conversaciones con el Eln. ¿Es optimista con respecto a lo que puede salir de allí?

Uno debería lograr una dosis de optimismo si se examina la coyuntura histórica. La presencia de un presidente alternativo que abriga algunas ideas semejantes al ideario de ese grupo debería ser el momento ideal para dejar las armas. Pero no es posible hacer predicciones. El Eln es un grupo complejo, con cierto cuasidominio territorial en ciertas zonas, lo cual hace que la valoración de sus intereses estratégicos quizás no esté ligada a la coyuntura, sino al deseo de mantener ese dominio.

CAMILO A. CASTILLO

Redacción Política

En Twitter: @camiloandres894