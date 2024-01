El mensaje de De la Calle al Gobierno: 'Claridad por favor. Pensar antes de hablar'

El senador Humberto de la Calle le pidió al Gobierno Nacional pensar antes de hablar. El congresista, quien es una de las voces más críticas del Capitolio, cuestionó los diferentes mensajes que se han dado a propósito de la posibilidad de una nueva reforma tributaria impulsada por el ejecutivo.



"Para que el cambio sea realidad de todos modos se necesita un orden", aseveró el congresista.



De la Calle recordó que el presidente Gustavo Petro propuso "reorganizar" la carta tributaria, para que fuera más para las personas naturales y menos para las impresas, idea que no le parece absurda al congresista.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Pero luego, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el efecto del recaudo sería "neutro".



"Ahora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el contrario dice que se necesitan más recursos para la salud. Y es la hora en que no se sabe cuánto cuesta la reforma, pese a lo cual se insiste en aprobarla a ciegas", escribió en su cuenta de la red social X.



Por esta razón, el congresista aseguró que es necesario que haya claridad en los mensajes que se emiten desde el Gobierno Nacional y pidió pensar antes de hablar.



"Sin ánimo polémico, eso no es serio. Claridad por favor. Pensar antes de hablar. Coordinar", remató el senador.



A propósito de la declaración que dio el ministro de Salud, que fue bastante polémica, pues afirmó se necesita una tributaria para sostener el sistema, De la Calle también comentó que es un avance, ya que el Gobierno no ha presentado el aval fiscal de la reforma de la salud que se tramita en el Congreso.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

"Se supo todo. El hablantinoso minsalud dice que el problema principal del sistema es la falta de recursos y que la solución es decretar impuestos. Es un avance porque hasta ahora no hemos podido saber cuál es el costo fiscal de la reforma", dijo De la Calle.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

