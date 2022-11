En el marco de los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro, el senador Humberto de la Calle critica que el presidente se mantenga en constante campaña. Además, de los efectos negativos que tiene decir que "el carbón es nocivo y el sistema de salud del país es el peor".



El comentario de Gustavo Petro sobre el sistema de salud de Colombia fue el pasado cuatro de noviembre en Aracataca (Magdalena). En esa ocasión mencionó que “fuimos uno de los 20 peores países del mundo en resistir la enfermedad del COVID, ¿por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien”.



El mandatario también agregó que en el 2023 se va a presentar la reforma a la salud que tendrá como fin una "salud universal que va a mirar a las personas como sujetos de derecho".



Durante su conferencia en París, el presidente habló de que "si nosotros usáramos reservas de carbón, la humanidad muere".



El congresista, que había anunciado apoyar algunas propuestas de Gustavo Petro, escribió "Ni el carbón de Colombia puede destruir la humanidad ni el sistema de salud es el más malo del mundo. La exageración no es una buena hoja de ruta. Petro ganó. Tiene derecho a gobernar. Pero esa llamada campaña permanente es nociva. Cambio si, pero cambio basado en la evidencia".

Ni el carbón de Colombia puede destruir la humanidad ni el sistema de salud es el más malo del mundo. La exageración no es una buena hoja de ruta. Petro ganó. Tiene derecho a gobernar. Pero esa llamada campaña permanente es nociva. Cambio si, pero cambio basado en la evidencia. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 10, 2022

Con su mensaje, De la Calle deja claro que será uno de los que debata en el Congreso. Porque agregó en su cuenta de Twitter que la radicación del código electoral con mensaje de urgencias es no es un acierto.



"Grave desacierto del gobierno el mensaje de urgencia para código electoral. A 11 meses de elecciones el apresuramiento es arriesgado y nocivo. Aplaudo comunicado de la MOE. No es cierto que sea el mismo código ya aprobado. En todo caso, no tragaré entero", escribió el senador.

Grave desacierto del gobierno el mensaje de urgencia para código electoral. A 11 meses de elecciones el apresuramiento es arriesgado y nocivo. Aplaudo comunicado de la MOE. No es cierto q sea el mismo código ya aprobado. En todo caso, no tragaré entero. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 10, 2022

