El senador Humberto de la Calle, de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que hace un análisis de la legislatura que arranca este 20 julio. El exnegociador de paz señaló que, aunque no hará parte de la oposición, tampoco "tragará entero" ante las iniciativas del Gobierno.



"No me parece que la oposición ciega sea la mejor respuesta para Colombia, pero tampoco vamos a tragar el dedo todas las iniciativas que vengan del Gobierno", dijo.



El senador señaló que durante el pasado periodo legislativo hizo un examen cuidadoso a las reformas y, fundamentalmente, a las que se enmarcan dentro de la política de 'paz total'.



Además, dijo que el país debe alejarse del fanatismo y lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro.



"A mí me parece que hay un doble lenguaje difícil de descifrar. Mientras que voceros del Pacto Histórico están hablando de un acuerdo, el señor Presidente, con su propia voz, descalifica a sectores de la sociedad de manera un poco inverosímil", agregó de la Calle, quien a renglón seguido opinó que descalificar al otro va en contra de los "mensajes de unificación".

Estoy listo para emprender una nueva legislatura. Sin ser parte de una oposición ciega pero tampoco tragando entero. Apoyaremos y criticaremos desde una independencia basada en la evidencia.



Comparto mi balance de la legislatura pasada y mi proyección para la siguiente. (1/2) pic.twitter.com/5hC8fIKib5 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 18, 2023

De la Calle pidió "calma y reflexión", además, dejar de lado los insultos y darle pie a "una discusión democrática".



"Estaremos pendientes de las reformas, especialmente la de salud. Vigilaremos la implementación del Acuerdo de La Habana, buscaremos liderar la conversación sobre una reforma electoral y apoyaremos iniciativas de política social y la defensa de las libertades individuales", concluyó.

Congreso: se reanuda el pulso por las reformas del presidente Petro

Este jueves 20 de julio empieza una nueva legislatura en la que serán protagonistas las ‘reformas sociales’ –salud, pensional, laboral y, ahora, educación– que el presidente Gustavo Petro impulsa para lograr lo que él llama “cambios estructurales” en el país.



Ese mismo día, Petro pronunciará su primer discurso ante el Congreso. Lo esperan sobre las 4 de la tarde en el Capitolio, pero antes, según informó la Presidencia, encabezará el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas que en esta ocasión será en San Andrés. Irá, según prometió, a una ‘marcha por la soberanía territorial’.

