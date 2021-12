Los partidos y movimientos políticos viven horas cruciales este fin de semana, en las cuales están terminando de confeccionar sus listas para competir por el próximo congreso y haciendo los ajustes de última hora que les permitan crecer su presencia en el Capitolio.



A las 6 de la tarde de mañana, según las normas vigentes, la Registraduría Nacional cerrará la inscripción de aspirantes al Congreso, el cual será elegido el domingo 13 de marzo de 2022.



Lo que está en juego en esta elección no es menor. Se trata de 100 curules en el Senado y 166 en la Cámara. Mientras que los senadores serán escogidos en todo el país; los representantes, en 32 departamentos y Bogotá.



En el caso del Senado se deben elegir dos integrantes adicionales de las comunidades indígenas.



Como sucedió en 2018, el Partido Comunes –antigua guerrilla de las Farc– podrá tener diez escaños: cinco en Senado y cinco en Cámara, según quedó estipulado en el acuerdo de paz. Este beneficio será hasta el 2026, después de lo cual deberán alcanzar el umbral mínimo para llegar al Legislativo, como lo hacen las demás fuerzas políticas.



Adicionalmente y por primera vez en la historia, el país elegirá ese domingo 13 de marzo a 16 representantes a la Cámara que levantarán su voz a nombre de las víctimas. Esta disposición, que fue avalada después de tres años de batallas jurídicas, está también en lo pactado con las Farc.



Y después de las elecciones presidenciales, el segundo en votos tendrá derecho a estar en el Senado, y su fórmula vicepresidencial, en la Cámara. Así las cosas, el Senado que se elegirá el 13 de marzo tendrá 108 integrantes, y la Cámara, 188.



Pero más allá de estas cifras, lo cierto es que el próximo Congreso tiene un reto mayúsculo: cambiar la imagen negativa que, según algunas mediciones, existe entre varios ciudadanos.



Congreso de la República de Colombia. Foto: César Melgarejo / ELTIEMPO

Un primer elemento que tendrá el Legislativo que se elegirá el 13 de marzo es la ausencia de grandes electores que, por diferentes motivos, ya no estarán. Entre ellos están el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe; el exalcalde Antanas Mockus, y el senador Jorge Robledo.



En las elecciones legislativas de 2018, según la Registraduría Nacional, Uribe obtuvo 875.554 votos; Mockus, 540.783, y Robledo, 226.099 apoyos. Estas altas votaciones tendrán que ser sustituidas por las fuerzas políticas de cada uno para que sus respectivas bancadas no se reduzcan.



Pero, en contraprestación, el país verá la llegada de algunos movimientos políticos que no estuvieron en competencia en los pasados comicios legislativos y de dos listas de coaliciones que podrían refrescar la imagen del Congreso.



Por un lado, se verá el regreso del Nuevo Liberalismo, el Partido Verde Oxígeno, el Movimiento de Salvación Nacional y, posiblemente, del Partido Comunista. Y, además, la presentación de planchas de la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico, dos convergencias orientadas a conquistar la Presidencia.



Para varios observadores, la presencia de estas nuevas fuerzas –en caso de que alcancen la votación necesaria– podría llevar al Capitolio a diversos sectores sociales que han venido reclamando vocería.



Y un hecho que marcará la elección legislativa será la realización de consultas entre diferentes movimientos con la intención de escoger candidatos presidenciales. (Ver recuadro).



Las listas

Una de las mayores expectativas se cierne sobre el Centro Democrático, partido de gobierno y que no contará con la presencia en sus listas del expresidente Uribe. En su reemplazo, el número uno lo tendrá el exsecretario de Gobierno y excandidato a la Alcaldía, Miguel Uribe Turbay.



Además de la ausencia de Uribe, otros líderes de la colectividad, al parecer, tampoco estarán. Los senadores Ernesto Macías y José Obdulio Gaviria no competirán y se habla de que la senadora María del Rosario Guerra tampoco lo haría.



El expresidente Uribe confirmó ayer que los cuatro aspirantes presidenciales del partido a los que el exministro Óscar Iván Zuluaga les ganó el aval uribista estarán en competencia.



Esto significa que en la plancha al Senado estarán las senadoras María Fernanda Cabal –con el número 100– y Paloma Valencia –que tendría el 10–, el exgobernador Alirio Barrera y el analista Rafael Nieto.

Facebook Twitter Linkedin

Exprecandidatos presidenciales del Centro Democrático. Foto: Archivo particular

El Partido Liberal tiene prácticamente oficializados sus diez primeros nombres de la plancha, entre los cuales, si no hay cambios, estarían los senadores Lidio García –número uno–, Laura Fortich, Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto, Iván Darío Agudelo, Mario Castaño y Mauricio Gómez Amín. Dentro de las novedades estaría también la llegada al Senado del expresidente de la Cámara Alejandro Chacón y del político costeño Carlos Rojano.



Por los lados de Cambio Radical, la principal novedad sería el regreso al Congreso del exministro David Luna, quien encabezaría la lista al Senado.



Y el otro hecho en esa colectividad sería el arribo de Luis Alfonso Colmenares, padre del joven Luis Andrés Colmenares, muerto en extrañas circunstancias. Colmenares buscará una curul como senador.



En los partidos Conservador y ‘la U’ son pocos los movimientos y solamente se conoce que las cabezas de lista serán el senador Efraín Cepeda y la atleta Caterine Ibargüen, respectivamente.



Las coaliciones

Dos de las coaliciones que buscarán la Presidencia en el 2022 competirán también para llegar al Congreso: la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico.



En cuanto a la Centro Esperanza, habrá dos listas al Senado: una del Nuevo Liberalismo y otra del resto de fuerzas de esta convergencia. En la primera, la gran incógnita es si Carlos Fernando Galán, quien renunció al Concejo de Bogotá el viernes, la encabezará o no.



Y en la otra plancha estarán el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle –posible número uno–, y los senadores de los ‘verdes’ Antonio Sanguino, Iván Marulanda, Jorge Londoño y Sandra Ortiz. Jorge Guevara, actual senador de este partido, buscaría la Cámara por Bogotá.



En la lista al Senado de esta convergencia también estarían, según fuentes de esta alianza, el analista Ariel Ávila, el exviceministro Miguel Samper, la activista Bertha Frías y el exsecuestrado Jhon Frank Pinchao.



Y en el Pacto Histórico, los cinco primeros lugares de la plancha al Senado, según se comentaba, serían el senador petrista Gustavo Bolívar, la representante María José Pizarro, el senador por el Polo Alexánder López, la congresista Aída Avella y el senador Roy Barreras.



