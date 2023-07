En 1991, cuando se firmó la nueva Constitución Política de Colombia, en ella además de todos los artículos relacionados con los derechos y deberes de los colombianos, también se anotó el artículo que tiene que ver con la regulación del sueldo de los congresistas.



El pasado 25 de julio, el Presidente Gustavo Petro, firmó el decreto de aumento del salario de los congresistas , que quedó por un valor total de más de 43 millones de pesos.

A pesar de los múltiples proyectos de ley, campañas y protestas que se han hecho con respecto a los altos salarios de los congresistas en el país, ninguna de estas acciones han tenido frutos y por el contrario, cada año los colombianos ven cómo sube el salario de los representantes y congresistas, que crea una amplia brecha entre este y el salario mínimo del colombiano de a pie.



Con respecto a este tema, los congresistas afirman que es más que suficiente por todos los gastos que implica ostentar este cargo, ya que deben pagar gastos de representación, una prima de localización, vivienda y transporte, y finalmente una prima de servicios, sin embargo, los ciudadanos siguen cuestionando estos altos sueldos, ya que tienen más meses de descanso que sobrepasan por mucho el promedio de vacaciones de los ciudadanos, el ausentismo de estos políticos en debates, entre otras razones.



Los congresistas en 1991 ganaban un sueldo de $ 714.665 pesos y este fue subiendo considerablemente, hasta alcanzar porcentajes de aumento, por ejemplo en el 2014 de 819 % con un salario de $24.700.000 pesos.



Hay que tener en cuenta que el poder adquisitivo en los noventa era muy diferente al de los años siguientes, por lo que el peso colombiano no estaba devaluado y el precio del dólar no era tan alto.



Con respecto al salario de congresistas y representantes desde 1991 a 2023, teniendo en cuenta las situaciones anteriormente mencionadas, se podría decir que con respecto al salario que devengaba un congresista en 1991 es un 6.000 % superior y la variación sería de 5.914 %.



El salario mínimo en 1991 para los trabajadores colombianos era de $ 51.716 pesos y este ha aumentado únicamente un 2.414 %.



De acuerdo con el portal 'Asuntos Legales', este es el histórico del aumento salarial de los congresistas, cada 10 años desde 1991:



- 1991: $ 714.665.

- 2001: $13.296.000.

- 2011: $ 22.072.000.

- 2021: $ 34.417.000



Del 2022 al 2023 hubo un aumento del 14,62 % en el salario, que pasó de $ 37.880.418 a $ 43.400.000 de pesos



En la actualidad, se encuentra un proyecto de ley en curso que fue presentado por Jota Pe Hernández, para bajarle el salario a los congresistas, el cual pasó en un primer debate, sin embargo, faltan tres para poderse aprobar y puede ocurrir como en otros temas, que los congresistas no asisten el día de la votación o votan negativamente.

Presidente Petro es criticado por la oposición en pleno Congreso: 'No soy mentiroso'

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

