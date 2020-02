‘No quiero hablar más de Mapiripán’: hijo de Uzcátegui

Un llamado a que se escuche el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en medio del proceso de su padre, el general Jaime Humberto Uscátegui, realizó su hijo, el congresista uribista José Jaime uscátegui, quien le contó a EL TIEMPO la situación del uniformado.



¿Cómo comenzó este proceso para su padre?

Mi padre fue vinculado a la investigación en el año 1999. Un subalterno, un mayor de Ejército lo acusó. Dijo que él tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir en Mapiripán y que al no haber evitado esa matanza era el verdadero responsable.



¿Y entonces qué pasó con el caso?

Mi padre pasó por la justicia penal militar y por la jurisdicción ordinaria, que lo absolvió y luego lo condenó, y ahora estamos sometidos a esta justicia para la paz a ver si hay justicia, no solo para la familia Uscátegui, sino para las verdaderas víctimas de Mapiripán.



¿A dónde se supone que estaba su padre cuando sucedió la masacre?

Él ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. No estaba en San José del Guaviare, por donde entraron los paramilitares, sino que estaba en Villavicencio como comandante de una brigada, y en San José había otra brigada móvil, pero eso es lo que no ha querido entender la justicia.



Luego de estos años, ¿por qué acudir a la JEP?

Mi papá ya llevaba 16 años preso. Tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante la Corte Suprema de Justicia, pero la justicia en Colombia es bastante demorada y si lo hacía por esa vía le significaba estar tres o cuatro años privado de la libertad. Cuando se nos genera la posibilidad de acudir a la JEP, para nosotros fue algo casi de supervivencia.



Ahora, ¿cuál es la situación de su padre?

La JEP permitió que, una vez firmada el acta de compromiso, se recibiera un beneficio de libertad provisional.

El general Jaime Humberto Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán y quien ahora es compareciente de la justicia para la paz. Foto: Héctor Fabio Zamora /Archivo EL TIEMPO

¿Cuáles son los testimonios que, según usted, podrían esclarecer la situación de su padre?

A mi papá lo condenaron en 2009 a 40 años de prisión. Después de la condena han surgido nuevos testimonios. Salvatore Mancuso, a quien nunca se escuchó en juicio porque estaba prófugo de la justicia, ya desmovilizado y desde una cárcel en Estados Unidos ha venido contando la verdad detrás de la masacre de Mapiripán. Ha hablado de la brigada del general Del Río, que tenía responsabilidad y jurisdicción en el punto del que salieron los dos aviones cargados de paramilitares que cometieron la masacre.



¿Y en Justicia y paz también habló?

Cuando un fiscal de esa instancia le preguntó ‘cuál fue el papel que jugó el general Uscátegui en la masacre de Mapiripán’, Mancuso dijo ‘yo jamás escuché el nombre de Uscátegui en medio ni de la planeación ni de la ejecución de la masacre, yo no tengo conocimiento, pero pregúntenle al capitán Victoria’, que era otro paramilitar, ‘que sí participó directamente, pero yo estoy convencido que él no tuvo participación’.



¿Por qué es tan vital ese testimonio?

La revisión aplica cuando hay nuevas pruebas. Antes no se conocía el testimonio de Mancuso, ni tampoco un debate que hizo Gustavo Petro en la Comisión Primera del Senado que esclareció buena parte de esta situación. Tampoco un concepto que rindió Juan Manuel Santos siendo ministro de la Defensa diciendo ‘definitivamente Uscátegui no tenía jurisdicción ni mando ni estaba en el lugar de los hechos’. Les estamos diciendo a los magistrados de la JEP reconózcanos estas pruebas, valórenlas.

¿No es contradictorio que un congresista del Centro Democrático, partido que ha cuestionado a la JEP, tenga a su padre en esa jurisdicción?

Queremos que la JEP funcione bien. Si verdaderamente queremos superar la página del conflicto en Colombia tenemos que tener una justicia transicional que sea eficaz y dé una verdad verdadera o que nos permita al menos reconciliarnos. Tengo esa doble condición de ser congresista del Centro Democrático e hijo de un compareciente de la justicia para la paz. Yo ya no quiero hablar más de Mapiripán.



POLÍTICA