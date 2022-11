Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, aplaudió a Jorge Enrique Robledo, uno de los dirigentes de izquierda más valoradoras y quien recientemente se despidió del Legislativo.

“Un político como Jorge Enrique Robledo, más allá de que sea de izquierda, me parece un gran político. Es muy bonito y muy bueno tener políticos como Robledo. Aunque es de izquierda y tiene sus pensamientos, es coherente. El que vota por Jorge Enrique Robledo sabe por lo que vota, pero quien apoya a los congresistas conservadores, no”, dijo el estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana en una entrevista con Semana.



En esta también dijo que “Los conservadores, son la razón por la que el país está mal. Le confieso que me molestan más los congresistas del Partido Conservador que los de izquierda. Son oportunistas y me molestan muchísimo. Miremos otros ejemplos: Alejandro Gaviria. Aparte de que acabó con la Universidad de los Andes porque hoy no tiene el prestigio de antes, él va por ahí metiéndose, de Santos a Petro. Lo mismo que Alfonso Prada, se acomodan y se acomodan”.



“Demostraron que no tienen pudor, que no les importa nada distinto que los contratos y reelegirse. A ellos no les importa qué gobierno está porque ahí estarán. Yo tengo la ilusión que en las próximas elecciones el pueblo los castigue porque quedaron en evidencia”, anotó el hijo de la senadora del Centro Democrático.



En cambio, puso el ejemplo de uno de los políticos del país que considera un gran ejemplo de coherencia, entre sus ideas y sus acciones; para Lafaurie es mucho más fiable darle el voto al líder del partido Dignidad, fundado luego de que el excongresista Robledo, decidiera partir diferencias con el Polo Democrático tras mostrar su inconformidad con apoyar la candidatura del actual presidente Gustavo Petro y querer lanzarse como precandidato presidencial del centro; que votar por el partido tradicional, pues sus acciones distan de las ideas que profesan.



Por otro lado, dejó claro que su experiencia dentro de un partido político fue muy negativa, por lo que en este momento no considera que aspirar a algún puesto político sea una opción viable, además, que se siente bien ejerciendo su carrera de derecho.



“Estoy muy contento donde trabajo, tengo el mejor jefe, el doctor Jaime Lombana. Quiero ser abogado y dejar el derecho por cuatro años para ser concejal, no creo que sea la mejor opción”, puntualizó.



