Excongresista Prada denuncia a dos magistrados de la Corte

El expresidente de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, radicó una denuncia contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“Estoy presentando denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones para que se investigue si los señores magistrados Reyes y Rueda están prevaricando”, dijo el exrepresentante al salir de esa célula de investigaciones esta semana.



Prada aseguró que la Fiscalía ya determinó que las pruebas presentadas contra él y el expresidente Álvaro Uribe no han podido afectar la inocencia del exmandatario y, por ende, la suya, pero la Corte Suprema mantiene la intención de seguir investigándolo.



“No hay delito, no hay determinador, no hay cómplice. He durado tres años esperando que la Corte me resuelva…no fue así. Por lo anterior, decidí presentar mi renuncia ante la Cámara y que mi proceso pasara a la Fiscalía, pero el magistrado Reyes insistió en quedarse con el proceso”, dijo.



Prada es investigado desde el 2018 porque, supuestamente, buscó a través de Carlos López, alias ‘Caliche’, que el testigo Juan Guillermo Monsalve se retractara de los señalamientos hechos contra el expresidente Álvaro Uribe, sobre supuestos nexos con paramilitares, lo que el exmandatario niega.



El excongresista renunció a su curul el pasado 22 de abril, pero la Corte Suprema, en una decisión que se dio a conocer el pasado 2 de julio decidió mantener su competencia en este caso. El Tiempo publicó en ese entonces, las seis razones que tuvo el alto tribunal para adoptar esa decisión.



Al preguntarle a Prada si en la Fiscalía tenía más garantías por el hecho de la cercanía política entre el fiscal Francisco Barbosa y el partido de gobierno Centro Democrático, el excongresista respondió:



“¡No señor! Esta Fiscalía fue elegida por la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad. ¡Ojo! La Fiscalía acaba de compulsar copias contra Monsalve, contra alias ‘La chiqui’ y contra otras personas que seguramente sí están involucradas en el intento de obstruir la justicia”.



