'Hay que dejar a un lado los intereses políticos al nombrar embajadores': Unidiplo

Aunque la atención de la agenda legislativa se ha centrado en la reforma de la salud, que se aprobó en la Cámara esta semana, hay otros proyectos que han logrado avanzar en su trámite en sus respectivas comisiones.



Uno de ellos es la iniciativa del representante David Racero, quien radicó un proyecto para profesionalizar el servicio diplomático en Colombia. Este ya fue aprobado en primer debate el pasado 28 de noviembre.



Mientras avanza su trámite, desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), han manifestado algunas preocupaciones que tienen al respecto, pues indican que hay ciertas fallas técnicas que se deben corregir. EL TIEMPO habló con María Angélica García, presidenta de Unidiplo, para conocer su posición al respecto.



¿Qué opinan del proyecto que se propuso para profesionalizar la carrera diplomática?



El decreto 274 del 2000, que es el que se pretende reformar, no ha sido plenamente implementado en estos años. Ha faltado una voluntad política de todos los gobiernos que han pasado hasta ahora, incluyendo este. Nuestra duda es realmente si se necesita una reforma porque el proyecto (que se presentó) es solo sobre ocho artículos. ¿Se necesita eso o se necesita una voluntad política para poder implementar la ley? No se trata de que por más leyes exista las cosas van a mejorar. Nosotros nos la pasamos haciendo demandas frente a nombramientos entonces nos preguntamos: si esto se da, ¿vamos a dejar de estar demandando? No lo vemos tan útil si no hay una voluntad política.

¿Han conversado con el representante David Racero, quien presentó el proyecto inicial?

Yo lo vengo buscando hace más de un año para tener un acercamiento y contarle de qué se trata la carrera diplomática. Lamentablemente ese encuentro solo se llevó a cabo después de la radicación del proyecto de ley. Desde su UTL nos mandaron el proyecto, les agradecimos y les pedimos una reunión para contarles técnicamente qué es lo que vemos. Nunca se llevó a cabo esa reunión y radicaron el proyecto de ley. ¿Hacia quién están legislando si no tienen en cuenta desde los inicios a los técnicos del tema? Ellos conocen cómo funciona el Congreso, pero desconocen como funciona técnicamente la carrera diplomática. Para darle legitimidad a este proceso es necesario que nos tengan en cuenta antes de radicarlo.

La principal propuesta del proyecto es aumentar el porcentaje de nombramientos de funcionarios de carrera a un 80%. ¿Considera que ese cambio sí mejoraría la calidad de los nombramientos?

No creo que el tema sea que mejore o no. Hay una percepción de que el servicio exterior diplomático solamente se ocupa de los nombramientos de los embajadores o de la cantidad de embajadores de carrera que hay. ¿Eso es importante? Obviamente sí, pero esto es lo que ocupa a medios de comunicación y lo que llama la atención, pero no es lo único.



Hay que tocar toda una base y la estructura de los problemas que hay en todo el servicio exterior y obviamente hay nombramientos, no solamente embajadores, que no están cumpliendo, sino también de toda la carrera diplomática. Nosotros tenemos demandas sobre primeros secretarios, ministros consejeros...etc, todos los rangos. Entonces concentrarse solo en eso no va a cambiar mucho y además porque, insisto, se trata de voluntad política. A lo que voy es que esto no va a cambiar los problemas de raíz que hay en el servicio exterior. Aunque claro que lograr un porcentaje de esos sería muy bueno, pero eso se puede lograr con voluntad, sin duda.

Palacio de San Carlos (derecha), sede de la Cancillería. Foto: Felipe Motoa. EL TIEMPO

Ustedes han estudiado la ponencia, ¿qué problemas le ven?

El artículo 31 tiene un problema porque hay una sentencia que ya habla sobre el cupo máximo que puede haber de embajadores de carrera. En la sentencia lo declararon inexequible, especialmente la última vez, en el gobierno de Santos con María Ángela Holguín. Ahí hay un problema técnico porque hay una confusión entre rango y cargo. Eso después se puede ver a la interpretación y sencillamente lo van a tumbar porque es inexequible. Les hemos pedido que lo eliminen porque no tiene sentido que haya esa confusión.

¿Cuál es la diferencia?

El rango de embajador es cuando nosotros ascendemos cada 4 años hasta ese rango, pero eso no quiere decir que nos nombren embajadores jefes de misión, que es lo que sucede, porque muchas veces nombran a políticos. El cargo de embajador es justamente eso, los cargos de jefes de misión.

Embajadores de Colombia en América. Foto: Cancillería

Entiendo que también tienen preocupaciones sobre el artículo 61...

Ahí hablan que cuando hay puestos provisionales que no se pueden ocupar por funcionarios de carrera diplomática, sobre todo en el exterior, entonces que se abra un concurso para la provisionalidad. Nos queda la duda: ¿Vamos a tener dos concursos el de la carrera y después si hay un cupo de provisionales, otro concurso para ellos para que entren por rangos más altos saltándose todo el mérito y los escalafones? Eso puede darse a esa interpretación y así se le puede dar más fuerza a la provisionalidad, la cual no es ilegal, pero se ha tratado como una regla y no una excepción absoluta a regla. Con este articulo se estaría fortaleciendo su figura y eso nos preocupa.

También en el proyecto se habla mucho sobre los cargos de confianza. ¿Qué son cargos de confianza? Es algo muy subjetivo: quitan criterios objetivos de la gente de carrera por criterios subjetivos.



Hay otro problema y lo hemos enfatizado. Se dice que el embajador tiene que tener los mínimos requisitos de quienes ingresan al curso de formación diplomática. Es decir nada de experiencia y solo un titulo profesional, pues no tiene sentido porque los embajadores de carrera necesitan 25 años de carrera (para poder llegar a ese cargo).

¿Qué proponen ustedes entonces?

Nosotros proponemos que un embajador que no es de carrera tenga mínimo 25 años de experiencia relacionada con el campo de la política exterior. Se debe equiparar la experiencia a los años de carrera que nosotros hacemos. Si queremos hacer un cambio hay que dejar a un lado los intereses políticos y entender que esto es una institucionalidad, entender la provisionalidad como una excepción a la regla.

María Angélica García, presidenta Unidiplo. Foto: Archivo particular

El proyecto ya pasó su primer debate y ustedes estuvieron allí, ¿cómo lo vieron?

Queremos agradecerle a Karmen Ramírez, representante a la cámara del Pacto Histórico por la Circunscripción Especial Internacional, quien pidió una sesión informal para que nos escucharan. La representante Erika Sanchez y ella nos han escuchado. Ahí aproveché para decirles que ellos están legislando sobre algo que va a quedar ahí para nosotros por el resto de nuestros días. Es decir, ellos pueden llegar y levantarse de esa silla y no estar en el próximo periodo representantes, pero esto es una institucionalidad que hay que cuidar. Les pedimos una mesa técnica de trabajo para que ellos entendieran la importancia de esto y que de ahí se puedan tomar decisiones informadas.

Racero aseguró que antes de que el proyecto pase a plenaria harán unas mesas técnicas, ¿ustedes participarán?

Nosotros las hemos pedido desde mucho antes. Si iban a hacer realmente un cambio con nosotros, lo hubieran hecho con nosotros. Y eso es lo que siempre he dicho frente al proyecto de Racero. Los ponentes nos han escuchado, pero otra cosa es Racero. Nosotros hubiéramos querido que las mesas técnicas se hicieran antes del primer debate. Algunos de los cambios que sugerimos se hicieron gracias a que las UTL (de Sánchez y Ramírez) nos escucharon. Pero claro que vamos a participar en las mesas, aunque la idea no era llegar a la ponencia sin nosotros. Tal y como está el proyecto nosotros no estamos de acuerdo.

¿Por qué?

Porque tiene fallas técnicas. Esto no es un tema político, es que hay fallas técnicas que no han querido tener en cuenta y no se ha podido debatir al respecto.

El proyecto pasará a plenaria ahora, ¿qué esperan?

Nuestra preocupación es que en plenaria pueden salir propuestas muy creativas porque sabemos que el servicio exterior les llama mucho la atención a la clase política y ese es nuestro miedo. Nos angustia que se vaya a poner por encima del mérito los intereses políticos. El mensaje acá es que si esto se va a hacer realmente bien se tienen que dejar los intereses políticos de lado. ¿Hacia quien legislan ellos si no se hicieron las mesas técnicas antes? Ahorita lo hicieron porque pullamos, pero por eso hemos sido conservadores. Lo que se viene ahora es una maratón que puede durar dos años y en ese tiempo le pueden meter cuanta cosa se les ocurra y ese es nuestro miedo, que inclusive pongan en riesgo la carrera diplomática.



Nosotros no hacemos esto por nosotros, sino porque cuando uno ve las estadísticas son mas o menos 1.600 profesionales que se presentan a los exámenes de la carrera. Son casi 30.000 profesionales que en los últimos 23 años han soñado con ingresar al servicio exterior. Estamos poniendo en riesgo el concurso meritocrático que es el sueño de quienes no pueden acceder a los cargos públicos si no es través de un concurso.

¿Hay algo que le resalten al proyecto?

Resalto que pongan el interés de tratar el tema por todas las bancadas. Resalto que es un tema que generó unidad en el Congreso por todos los partidos, pero el miedo que tengo es que sea una unidad por las razones equivocadas y eso solamente lo dirá el futuro.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA