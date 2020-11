Los liberales socialdemócratas, ¿la tercera vía colombiana?

Una opción ideológica para muchos ciudadanos que no se sienten identificados con la derecha o con la izquierda se está formando desde hace unos meses en el Congreso, y sus alcances son algo que nadie se atreve a predecir: los liberales socialdemócratas.



Este grupo de legisladores han sido bautizados por sus compañeros como los LSD (liberales socialdemócratas) y su irrupción en el escenario político se da en momentos en que varios observadores han advertido un proceso de reagrupamiento de algunos sectores políticos para comenzar la campaña al Congreso y la presidente de 2022.

La nueva corriente de liberales socialdemócratas, que ya está siendo llamada por algunos observadores la tercera vía, pero a la colombiana, está conformada, en principio, por 11 senadores y 18 representantes a la Cámara de tres partidos políticos: ‘la U’, Cambio Radical y el Partido Liberal.



Entre los integrantes de los que hablan varios congresistas están los senadores Roy Barreras, quien hace unas semanas salió del partido de ‘la U’, y Roosevelt Rodríguez y José Ritter López, que continúan militando en esa colectividad.



También estarían Rodrigo Lara, quien hace unos días anunció su renuncia a Cambio Radical, y Temístocles Ortega, que sigue en ese partido. Y además los liberales Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Horacio José Serpa, Jaime Durán y Andrés Cristo, especialmente.



Su identificación como liberales socialdemócratas se da porque algunas de sus posiciones están en los orígenes del liberalismo y contienen influencias europeas más orientadas a la socialdemocracia, es decir impulsar la presencia del sector privado, pero con una posición de respeto por los derechos sociales.

El senador liberal Luis Fernando Velasco, quien habló de los liberales socialdemócratas. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Sin embrago, varios liberales que están en el grupo dicen que, por el momento, no están pensando en ser un movimiento aparte del Partido Liberal. Luis Fernando Velasco, por ejemplo, afirmó que “no es una disidencia” de esa colectividad, “porque la disidencia la representan quienes se fueron de las ideas liberales y pidieron que la colectividad hiciera acuerdos con la derecha”.



“Nosotros lo que buscamos es que se haga control político a los gobiernos e interpretar a unos ciudadanos que tienen unos reclamos sociales”, afirmó Velasco.



Estos legisladores se han caracterizado por tener posiciones alejadas de los extremos del espectro político, es decir, la derecha y la izquierda, y quieren ser vistos más como una fuerza de centro.



Sobre este aspecto, el senador Rodrigo Lara ha dicho que se trata de construir un “reformismo liberal” o “liberalismo socialdemócrata” que debe impedir “que la población termine cediendo a los cantos de sirenas de quienes proponen cambios absolutos”.

“La mayoría de la población colombiana no quiere seguir oscilando entre la izquierda petrista y la derecha uribista. Lo que pasa es que en el centro político hoy no hay una causa lo suficientemente identificada y categórica, con ideas claras y carácter para defenderlas y competir contra dos causas, ellas sí muy poderosas, que son la de Uribe y Petro”, le dijo Lara a EL TIEMPO.



Por ahora, la tendencia que más se ajusta a varios de estos congresistas es el centro y con una mayor tendencia a la centroizquierda, en la cual, eventualmente, coincidirían con otros actores como los ‘verdes’, por ejemplo, que se ubican en esta orilla ideológica.



Sin embargo, no se descarta que puedan terminar haciendo alianzas y coaliciones con otros sectores políticos, pero esto dependerá de las reuniones y análisis que se hagan en los próximos meses.



Para el analista político Jairo Libreros, este tipo de corrientes políticas “tienen toda la viabilidad”, siempre y cuando “logren consolidarse en el centro”.

El senador Rodrigo Lara, quien también ha hablado de este nueva corriente. Foto: Senado

“Alejarse de los extremos no significa, simple y llanamente, tener posturas moderadas, sino que se requiere un trabajo de intermediación con las expectativas de muchas personas que no están en los extremos y que demandan propuestas a sus necesidades”, afirmó el catedrático.



Hasta el momento, este grupo de congresistas no ha hecho ninguna presentación pública de la conformación de esta fuerza, razón por la cual no cuenta con estructura, jefaturas ni aspiraciones políticas concretas. No obstante, muchos apuestan a que serán protagonistas en la contienda electoral que se viene.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA