¿Hasta dónde llegará la polémica por misión de EE. UU. en Colombia?

Toda una polémica política se ha desatado en las últimas semanas por cuenta de la misión de asesoramiento de Estados Unidos que está en Colombia y que ha sido objeto de diferentes recursos jurídicos por parte de la oposición.



Lo más reciente fue el anuncio del senador por el Polo Jorge Enrique Robledo de “acusar” al presidente Iván Duque ante la Comisión de Acusación de la Cámara y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ante la Procuraduría porque, según el congresista, “están violando la Constitución y las leyes”.

El pulso entre el Gobierno Nacional y la oposición está centrado en si el Senado, mediante una votación, debe dar un aval para la presencia de estas tropas, las cuales, según ha dicho el Ejecutivo, están prestando asesoramiento a las autoridades colombianas y no están desarrollando ningún tipo de operación en terreno.



(Lea también: Polémica por autorización de tropas de EE. UU. en Colombia)



Mientras que los opositores y otros sectores en el Congreso dicen que debe haber una votación para avalar la presencia de esta misión, el Ejecutivo insiste que, por la naturaleza de la misma, esto no es necesario.



Lo cierto es que durante varios años, Estados Unidos ha enviado diferentes misiones a Colombia sin que tenga que haber un aval del Senado ni se haya suscitado una polémica como la que han desplegado los opositores en esta oportunidad.



De hecho, el senador uribista Ernesto Macías recordó hace unos días que durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos esto sucedió más de una vez y que el uribismo, que en ese momento era opositor, no había hecho ningún reparo al respecto.

Pido al @mindefensa @CarlosHolmesTru rectificar que autorizamos presencia permanente ni momentánea de tropas extranjeras.Hicimos control político más no autorizamos presencia de tropas en territorio colombiano : @Lidiosenado / @PartidoLiberal pic.twitter.com/2qgRHqc0UJ — Partido Liberal (@PartidoLiberal) August 31, 2020

Sin embargo, en esta ocasión los opositores han cuestionado al ministro Holmes Trujillo en tres ocasiones en el Congreso e interpusieron una tutela que fue apelada por el propio Gobierno y cuya resolución está en manos del Consejo de Estado.



(Recomendado: ‘Mi prioridad es ver a Uribe libre, luego vendrá tiempo para campañas’)



En medio de la discusión, se conoció una carta del expresidente del Congreso Lidio García en la que el Senado supuestamente había dado su aval para la misión, lo que fue rectificado por el mismo congresista liberal hace apenas unos días.

La aclaración de Lidio al Ministro

“En dicha comunicación, simplemente, se informó a su destinataria (la Secretaria Jurídica de Presidencia) que 69 senadores de 7 partidos políticos habían remitido sendos oficios a la Presidencia del Senado manifestando todos que (…) se había ejercido por parte del Senado el control político” a esta misión, afirmó García, quien pidió al Mindefensa “rectificar” que el Congreso había avalado la misión.



(Lea también: Tras renuncia de Uribe, ¿todos los caminos conducen a Tomás Uribe?)



Ante esto, el funcionario respondió: “No rectifico, pues lo que se pide rectificar no se ha dicho”, al tiempo que reiteró que la presencia de los militares es “cooperación, no tránsito de tropas” y que por ello, “la autorización de su presencia obedece a las facultades del Presidente de la República”.



Lo que se espera es que el Consejo de Estado se manifieste en los próximos días y que uno de los puntos que aclare es si debe haber una votación en el Senado que avale la misión o si este paso no es necesario, como sostiene el Gobierno Nacional.



Lo cierto del caso es que la polémica deja abiertos varios interrogantes como, por ejemplo, ¿por qué los opositores la han emprendido de esta forma contra el Gobierno cuando se trataría de una misión normal? y, ¿por qué el Gobierno se resiste a someter el tema a una votación en el Senado cuando sabe que podría tener las mayorías y superar la controversia?

Lea otras noticias de política:

Iván Cepeda anuncia nuevos recursos en medio del proceso contra Uribe



¿Qué hay detrás de los contagios de covid reportados en el Senado?



Se revive polémica en el Congreso por el fracking



POLÍTICA