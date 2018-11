¿Hasta dónde el Congreso tramitará los proyectos anticorrupción?

Los temas anticorrupción vuelven a escena en el Congreso de la República. Las comisiones primeras de Senado y Cámara tienen previsto sesionar este marte de manera conjunta para discutir el proyecto que obliga a los altos funcionarios del Estado a hacer pública su declaración de renta y el que obliga a los congresistas a rendir cuentas. Las dos iniciativas tienen mensaje de urgencia.

La expectativa que hay sobre el Legislativo en la discusión de estos dos proyectos es bastante, no solo porque el contenido de estos, que claramente buscan mayor transparencia en el Congreso, sino porque son la prueba definitiva para conocer qué futuro tendrán los proyectos del paquete anticorrupción que aún hacen trámite.

“Algunos de estos proyectos generan resistencia en algunos sectores, pero mi compromiso es que se tramiten, no que se vayan a hundir por falta de trámite. Los voy a poner en el orden del día, ya designé ponentes, ya están en el orden del día, los voy a tramitar de primero y si me toca citar todos los días de la semana, así lo haré”, expresó el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Samuel Hoyos.



La senadora de Alianza Verde Angélica Lozano resaltó la importancia de estas dos iniciativas, pues “pisan muchos callos”.



El temor de algunos observadores es que las iniciativas se empantanen, como ocurrió con la reforma constitucional que congelaba el salario de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas.



Este acto legislativo no se pudo tramitar en la Comisión Primera de la Cámara, pues 36 de los 38 representantes que conforman esta comisión se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que estaban legislando en causa propia.



El ausentismo parlamentario y el alto salario que devengan los legisladores, así como los actos de corrupción que han involucrado a algunos parlamentarios son las mayores críticas que la ciudadanía constantemente expresa sobre el Legislativo.

Esta no es la primera vez que llegan al Congreso proyectos para obligar a los congresistas a rendir cuentas y a hacer pública su declaración de renta, pero en anteriores oportunidades han tenido poco éxito.



Precisamente hace dos años se discutió en el Legislativo el proyecto de transparencia legislativa, que obligaba a los congresistas a publicar su hoja de vida, sus conflictos de intereses, una lista de asistencia a los debates, así como un informe detallado de sus viajes internacionales.



La iniciativa, impulsada por la hoy senadora Angélica Lozano, se hundió en junio de 2016, a falta de un solo debate, debido a que en ese momento se le dio prioridad a la discusión del Código de Policía.



El proyecto fue presentado nuevamente el 20 de julio de 2016 pero por un voto

–necesitaba 18 votos a favor y obtuvo 17– se hundió en la Comisión Primera de la Cámara.

Entre las iniciativas del paquete anticorrupción, a las que el Gobierno les puso mensaje de urgencia, es decir que tendrán un trámite prioritario, se encuentran, además de la rendición de cuentas y la obligatoriedad de publicar la declaración de renta, la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la que obliga a hacer públicos los conflictos de interés.



