Por medio de un trino, Alexander López, presidente del Senado, rechazó los señalamientos hechos por el senador Miguel Uribe de que supuestamente estaba incumpliendo el estatuto de oposición. “Hacen oposición a punta de mentiras, de falacias y a punta de engaños al país”; dijo López en la comunicación.



(Puede ver: Los congresistas trabajarán más y 'descansarán' menos: se aprobó disminución del receso)

El senador del Centro Democrático denunció a través de un video que López le había negado a su partido y a Cambio Radical el control de una sesión, como lo ordena el estatuto de oposición.



“Alexander López está violando las garantías de la oposición (...) No está impidiendo presidir un orden del día, como nos lo da el derecho constitucional consagrado en el estatuto de oposición, como lo estamos exigiendo para el próximo 20 de junio. Aquí queda constancia de la manera politiquera que Alexander López, el Pacto Histórico y el petrismo actúan”, dijo el senador Uribe en un video.



Ante los señalamientos, López respondió que “no actuamos de manera tramposa, actuamos de frente y no vamos a proceder faltando a las garantías que nos fueron negadas en otrora en donde se nos impedía hablar. La oposición ha participado en el uso de la palabra todas las veces que ha querido y ha avanzado en sus proyectos con todas las garantías”.



(Además: ¿Cómo quedó la jurisdicción agraria tras la conciliación de textos en Cámara y Senado?)



El presidente del Senado aseguró que no había asignado la fecha de la sesión que asumiría la oposición ya que en varias ocasiones omitieron presentar el orden del día que iban a presidir: “Sobre la sesión del estatuto de oposición, ustedes radicaron solicitud el día 13 de junio sin determinar el orden del día como ordena el artículo 19 de la Ley 1909 de 2018. Luego, el día de hoy a la 1:20 pm radicaron solicitud de sesión de la oposición de nuevo sin orden del día y sólo hasta las 3:00 pm radicaron una citación de control político”.

🚨DENUNCIA



Alexander López, a punta de mañas, cómo presidente del senado, está violado las garantías de la oposición.



El petrismo y el Pacto Histórico abusan del poder. pic.twitter.com/eTz8wL2qpn — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 15, 2023

López adjuntó una carta en la que respondió a la senadora Paloma Valencia sobre la citación que hicieron. López le ilustró que el debate solicitado podía hacerse el 17, 18 o 19 de junio. En esta queda constancia de que la solicitud fue radicada el 15 de junio a las 3 de la tarde.