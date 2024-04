Habla el senador 'disidente' del Partido Liberal que no apoyará la reforma pensional

Ocho senadores del Partido Liberal acordaron con el Gobierno Nacional apoyar la reforma pensional siempre y cuando se respetaran unas líneas rojas. Sin embargo, no todos los miembros de la bancada votarán positiva la reforma.

Uno de ellos es Juan Pablo Gallo, quien en diálogo con EL TIEMPO expuso sus motivos para no acompañar la iniciativa oficial.

¿Por qué usted no apoya la reforma pensional, como sí lo está haciendo una buena parte de sus compañeros de bancada?

Por unas poderosas razones de fondo. Esta reforma pensional, lejos de solucionar los grandes problemas que hoy tiene nuestro sistema nos genera muchas más dificultades. La reforma trae más problemas que soluciones al sistema de salud. Más allá de un umbral, que parece el tema grueso, aquí lo que tenemos que responder es si la reforma aumenta la cobertura, mejora la sostenibilidad, la equidad. Y la respuesta es que no mejora ninguno de estos aspectos y, por el contrario, los agrava. Vuelve más complicados, más complejos unos problemas que traemos por mucho tiempo. Estas reformas nos generan más problemas que soluciones.

Alejandro Chacón y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

La semana pasada la bancada liberal se reunió con el expresidente César Gaviria para discutir la postura del partido frente a la reforma. ¿Qué les dijo el jefe de la colectividad?

Yo no voy a cambiar de parecer porque estas reformas son nefastas. Tampoco asisto a los almuerzos en Palacio. La semana pasada nos reunimos con el presidente Gaviria quien incluso señaló que tenía serios reparos sobre la reforma pensional y, sobre todo, un punto en particular. Él decía que no había recursos para financiar esta reforma.

Pero, ¿entonces cómo terminan apoyando 8 senadores liberales la reforma? ¿No va en contravía de lo que hablaron con Gaviria?

Es una posición de ellos, no representa al partido. Esos 8 senadores que tienen esos argumentos, respetables, por supuesto, pero seguramente no interpretan las bases liberales. Todo el tiempo en la calle nos llaman la atención sobre lo inconveniente de estas reformas que hoy hacen trámite por el Congreso. Respeto lo que están proponiendo, su acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, para mí el problema no pasa por esos puntos. Es una solución superficial para un hecho de fondo.

Plenaria del Senado en el debate de la reforma pensional Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

¿Qué le preocupa de la reforma?

Esta reforma no va a hacer que más colombianos se pensionen ni va a mejorar la pensión que reciben las personas. Esta reforma pensional es peor que nuestro mal sistema de pensiones. El objetivo de una reforma pensional es que más personas se puedan pensionar de manera digna, pero esta reforma no lo concibe ni con las modificaciones que mis compañeros del Partido Liberal presentan en acuerdo con el Gobierno Nacional.

¿Cree que se abre la puerta para que la reforma sea 'puputreada' para evitar que se hunda por falta de trámite?

He visto bastante afán. El lunes corrimos mucho, no solamente se puso a consideración la ponencia alternativa, también la positiva. Se corrió demasiado. Lo que sí no estoy convencido es que tengan una mayoría tan sólida. Se perdió por unos 10 votos, no estuvieron muchos senadores presentes. La diferencia no es gigante y creo que todavía falta un buen camino por recorrer.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA