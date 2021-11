'Es una práctica deshonesta': profesor plagiado en tesis de Jennifer Arias

"Más allá del delito es una práctica deshonesta. Me dio mucho gusto que la universidad tomara cartas en el asunto no publicando la tesis”, dijo a 'Blu Radio' el profesor mexicano Alain de Remes, cuyo trabajo ‘Elección racional, cultura y estructura: tres enfoques para el análisis político’ fue extractado sin citar en la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias.



El docente dijo que aunque no lo contactaron en ningún momento para usar sus ideas, no habría puesto ningún impedimento de que incorporaran partes de su texto en la tesis. "Simplemente la regla de oro es que lo debemos citar", enfatizó.



También contó que se enteró del plagio "a través de un trino que publico Plagio S.O.S., en el cual se reproducían partes de un texto que reconocí de mi autoría. Se trataba de un texto de más o menos el 2000 o 2001. Lo pude reconocer por la estructura de las frases”.



De acuerdo con la Universidad Externado de Colombia, los hallazgos de la investigación que hicieron a la tesis de Arias arrojaron "un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y (Leydy Lucia) Largo Alvarado", indicaron en un comunicado.



Al respecto Arias se defendió a través de su cuenta de Twitter, siendo enfática en que ella no ha cometido ningún tipo de plagio: "Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la ley, manifiesto que no he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos".



Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno.



Solicito a la @UExternado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción.



Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos. — Jennifer Arias (@JenniferAriasF) November 22, 2021

