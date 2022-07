Después de que se conociera la repartición de la presidencia del Senado para los siguientes cuatro años, el próximo presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó que el presidente electo Gustavo Petro tendrá "la mayoría parlamentaria, la más grande con la que ha contado cualquier presidente en el inicio de su gestión".



Precisamente, ese es un asunto por el que cabildeó la coalición del Pacto Histórico, pues es bien sabido que las mayorías resultarán fundamentales para que haya maniobrabilidad política desde el Ejecutivo y Petro pueda llevar a cabo las reformas tributaria, agraria y política, las tres primeras que plantea el gobierno entrante.

Es así que la presidencia de la Cámara alta en el primer año legislativo la tendrá la colación de gobierno y esto corresponde, según algunos de los congresistas de la bancada, a un primer "anillo de gobernabilidad" para Petro.



Aunque la definición de los números en las dos cámaras del Congreso no ha concluido, hasta el momento el panorama es que la bancada del Gobierno Petro estará integrada por el Pacto Histórico, Centro Esperanza, Partido Liberal y algunas colectividades minoritarias.



Las cuentas preliminares, a dos días que se instale el nuevo Congreso, indican que los apoyos estarían dados así: 53 de las 108 curules en Senado y 100 de las 188 en la Cámara están alineadas hacia el lado del gobierno entrante que se posesiona el próximo 7 de agosto.



En ese sentido, hay que decir que los partidos políticos y congresistas electos tienen por ley hasta el 7 de septiembre para declarar su postura frente al gobierno de Petro, pero la mayoría de las colectividades que conformarán al elíptico del Legislativo ya han anunciado si serán de gobierno, independientes o de oposición.



Aunque hay algunas que no lo han definido, entre ellas, el partido de 'la U', Cambio Radical, Mira y el Partido Conservador, pero el horizonte de estos bloques políticos apuntan a que se podrían declarar en independencia.



En el caso de los conservadores, buena parte de su bancada, 39 de los 41 congresistas electos, manifestaron que se inclinan hacia la propuesta del presidente electo, Gustavo Petro, para la conformación de un 'Gran Acuerdo Nacional' que permita llevar a buen término las reformas que plantea el nuevo gobierno.



Ahora bien, la directora de 'la U', Dilian Francisco Toro, confirmó que la colectividad aún no decanta si será parte de la bancada de gobierno, o conservará su independencia en el periodo que arranca en el Congreso. Ese asunto tampoco está resuelto en el partido Cambio Radical.



El rol que asuma cualquiera de las colectividades será fundamental, no solo para el gobierno Petro, sino también para las bancadas, pues si se declaran de gobierno tienen la posibilidad de pedir representación, mientras que los independientes no pueden ocupar cargos en el Ejecutivo.



Por lo pronto, ha trascendido que el partido Centro Democrático encabezará la oposición en mando del expresidente Álvaro Uribe. Su bancada estará integrada por 13 senadores y 16 representantes en el Congreso.



Además, otras colectividades como el revivido Partido Verde Oxígeno, el cual también confirmó su postura de oposición y el excandidato presidencial, Enrique Gómez, mantiene activa su iniciativa para hacerle contrapeso desde el Movimiento Salvación Nacional al gobierno entrante que estará en mandato de Petro.

